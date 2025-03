NB II: ollózós góllal nyert a Honvéd, kiütéses sikert aratott a Kisvárda, botlott a Kazincbarcika

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–SOROKSÁR SC 3–2 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Bozsik Aréna, 3127 néző. Vezette: Kovács Imre (Szalai Balázs, Baghy Csaba)

HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Baki, Csonka B. – Pauljevics, Szamosi (Somogyi Á., 60.), Csontos D., Hangya (Pekár I., a szünetben) – Keresztes N. (Kántor, 60.), Pinte (Vernes, 89.), Medgyes Z. (Sigér Á., 90+1.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

SOROKSÁR: Mergl – Nagy O., Króner, Say (Dhonata, a szünetben), Csemer (Tumma, a szünetben) – Vass Á. (Dobos Á., 90.), Németh E. – Szabó Sz. (Manner, 77.), Korozmán, Halmai (Kundrák, 77.) – Lovrencsics B. Megbízott edző: Dejan Milovanovics

Gólszerző: Szabó A. (1–0) az 5., Lovrencsics B. (1–1) az 52., Szabó Sz. (1–2) a 63., Króner (öngól, 2–2) a 74., Kántor (3–2) a 84. percben

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, már ekkor eldönthettük volna a meccset. Szünet után fordított a Soroksár, de minden nehézség ellenére sikerült begyűjtenünk a három pontot.

Dejan Milovanovics: – Az első rögzített helyzetből gólt kaptunk, pedig tudtuk, hogy ez a hazaiak erőssége. Ez aztán rá is nyomta bélyegét az első félidőre. A fordulás után más felfogásban játszottunk, fordítottunk is. Nem volt benne a meccsben egy kettőnél, hogy vereséget szenvedünk.

KISVÁRDA MASTER GOOD–FC AJKA 4–0 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1181 néző. Vezette: Antal Péter (Dobos Dávid, Vrbovszki Pál)

KISVÁRDA: Popovics – Lippai, Matic, Chlumecky – Cipetic, Bíró B. (Szőr, 64.), Soltész I., Soltész D. (Körmendi, 64.) – Matanovics (Molnár G., 57.) – Gyurkó (Szpaszics, a szünetben), Mesanovic (Papp Zs., 64.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

AJKA: Horváth S. – Kovács N., Tar, Frák (Kenderes, a szünetben), Garai – Tóth G., Zsolnai (Kovács B., 60.) – Doncsecz, Sejben (Csanádi, 76.), Borsos (Kopácsi, a szünetben) – Szarka Á. (Bobál G., 60.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerzők: Lippai (1–0) a 7., Soltész D. (2–0) a 17., Matanovics (3–0) az 50., Lippai (4–0) a 74. percben

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – Játszottunk már jobban is, mégis most arattuk a legfölényesebb győzelmünket a mostani bajnokságban. Többen is fáradtabban mozogtak az előző időszak nagyobb terhelése és hosszú utazásai miatt, de sikerült kétgólos előnyhöz jutnunk, a harmadik találat pedig végleg megnyugtatta a kedélyeket. A Kozármislenyben a szünetben lecserélt védőnk, Lippai Tibor ezúttal gólokkal hálálta meg a bizalmat.

Gaál Bálint: – Azt kaptuk, amire számítottunk, remek csapattal találkoztunk. Korán hátrányba kerültünk, ami után még volt esélyünk az egyenlítésre, de összességében a Kisvárda győzelme megkérdőjelezhetetlen volt. A bátor játékot kétgólos hátrányban is kértem a csapattól – ez most ennyire futotta.

BUDAFOKI MTE–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 2–3 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 400 néző. Vezette: Iványi Gábor (Máyer Gábor, Halmai Kristóf)

BUDAFOK: Dúzs – Fekete M., Oláh B., Kalmár O., Kun B. (Szerető, 85.) – Sztojka, Németh M. (Merényi, 80.) – Szűcs P. (Rehó, 65.), Kovács D., Rétyi (Elek B., 80.) – Vasvári. Vezetőedző: Nikházi Márk

TATABÁNYA: Lóth – Harsányi D., Jagodics M., Deutsch B. – Csernik, Szegleti (Soltész B., 60.), Derekas, Katona K. – Eördögh, Kiprich D. (Letenyei, 60.), Árvai (Lapu, 87.). Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Oláh B. (öngól, 0–1) a 27., Kovács D. (1–1) a 43., Derekas (1–2) a 77., Lapu (1–3) a 88., Kovács D. (2–3) a 90+2. percben

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Bármilyen fájó, gratulálnom kell a vendégeknek, mert rúgtak három gólt, és elvitték ezzel a három pontot. Sajnos ameddig ennyi gólt kapunk rögzített helyzetek után, nagyon nehéz lesz mérkőzést nyerni.

Klausz László: – A mérkőzés eleje nem úgy alakult, ahogy elterveztük, nagyon magunkra húztuk az ellenfelet. A szünetben megbeszéltük a dolgokat, a második félidőben pedig a kritikus helyzetekből mi jöttünk ki jól, és a csapat ezt ki is használta.

SZEGED-CSANÁD GA–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1054 néző. Vezette: Katona Balázs (Sinkovicz Dániel, Topálszki Szabin)

SZEGED: Veszelinov – Márkvárt, Szilágyi Z., Horváth M. (Kotula, a szünetben), Tóth B. – Haris (Palincsár, 63.) – Mohos (Herczeg, a szünetben), Varga B. (Biben, 80.), Erdei C., Kurdics (Vogyicska Balázs, 63.) – Borvető. Vezetőedző: Alekszandar Jovics

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Csirmaz, Keresztes B., Zachán, Vajda S. – Posztobányi, Zvekanov (Bora, 80.) – Szendrei Á. (Gresó, 78.), Lőrinczy (Bartucz, 78.), Cibla (Bertus, 78.) – Szalai J. (Oláh B., 78.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Borvető (1–0) a 66. percben

Kiállítva: Zachán a 16. percben

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Jovics: – Tipikus másodosztályú meccs volt. Fontos győzelmet arattunk, megküzdöttünk a sikerért, és sokat is tettünk érte. Sokáig nem igazán találtuk a megfelelő döntéseket és helyzeteket a gólhoz, ezért volt kiegyenlített az első félidő, a második játékrészben viszont a változtatások révén, amelyek új energiát adtak a csapatnak, az egyik lehetőségünket értékesítettük. Nem játszottunk jól, de a győzelem a fontos.

Csertői Aurél: – Nehéz hetven percet emberhátrányban játszani... Hibázott a játékosom, de lehet, hogy az első faultja nem volt sárga lapos beavatkozás. Innentől nem tudott sok helyzetet kidolgozni a Szeged, ám egy rögzített helyzet megpecsételte a sorsunkat. Tíz játékossal nehéz bárki ellen is győzni, de olyan hibát követtünk el, amelyet nem szabad máskor elkövetni.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–3 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 790 néző. Vezette: Kulcsár Katalin (Szabó Dániel, Nagy Viktor)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Csató M. (Fazekas L., 30.), Viczián, Mikló – Gyenti (Kovács Kolos, 60.), Tóth M. (Hursán, 60.), Hodonicki, Kővári (Vólent, 60.) – Harsányi I., Czékus (Pelles, 73.). Vezetőedző: Csató Sándor

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P., Pál B., Dencinger, Varga B. – Farkas A. (Major M., 90.), Mészáros D., Dusinszki (Szakály D., 80.) – Mondovics (Gazdag V., 73.), Nagy Z. (Menyhárt, 90.), Szabó B. (Ominger, 73.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Nagy Z. (0–1) a 45+1., Mondovics (0–2) az 57., Szakály D. (0–3) a 88. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Úgy készültünk, hogy ezt a három pontot megszerezzük, és akkor kicsit nyugodtabb heteink lesznek. Ami a Soroksár ellen bement, az most nem, pedig nagy helyzeteink voltak. A második félidőben próbáltunk menni, „daráltunk”, de lekontráztak bennünket.

Tóth Balázs: – Örülök, hogy kijavítottuk a múlt heti hibáinkat. Élesebbek voltunk, mint a Békéscsaba. Jól jöttünk ki azokból a kritikusabb időszakokból, amikor a magassági fölényben játszó hazaiaknak voltak veszélyes helyzeteik. Okosan, higgadtan játszottunk és olyan megoldásokat hoztunk, amelyekben szerencsénk is volt, s az első félidő végén szerzett gól nagy előnyt jelentett. Dicséret illeti a három fiatalunkat, akik jól megoldották a feladatukat.

SZENTLŐRINC–BVSC-ZUGLÓ 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinc SE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Molnár Attila (Mohos Milán, Ring Kevin)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Szekszárdi M., Poór P., Kiss-Szemán (Szolgai, 82.) – Rab, Vingler (Sámson, a szünetben) – Hajdú R. (Heles, 64.), Nyári (Kesztyűs M., 76.), Nagy R. – Novák Zs. (Tóth-Gábor, 64.). Vezetőedző: Waltner Róbert

BVSC: Erdélyi – Benkő-Bíró (Székely K., 70.), Babós, Hesz, Király Á. – Tóth K. (Szilágyi M., 70.), Hidi P. – Nwachukwu (Kelemen P., 70.), Kocsis B., Pekár L. – Batai. Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Tóth-Gábor (11-esből, 1–0) a 65. percben

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Tipikusan egygólos mérkőzés volt. Nem volt egyszerű, de úgy gondolom, megérdemelten nyertünk. Több helyzetet is kidolgoztunk, a vendégek kapusa többször is bravúrral védett. A védekezésünk jó volt, a kellemetlen ellenféllel szemben mentünk előre, csináltuk a dolgunkat, aminek végül meglett a gyümölcse: Hajdú Roland kiharcolt egy tizenegyest, amit értékesítettünk, és ezzel megnyertük a meccset. Immár öt mérkőzés óta veretlenek vagyunk, szeretnénk minél tovább nyújtani ezt a jó sorozatot.

Csábi József: – Jó lenne arra gondolni, hogy nincs szándékosság abban, hogy ami az egyik oldalon tizenegyes, a másikon nem az. Nem szeretném erre fogni a vereségünket, csak kár, hogy ilyen helyzetek döntötték el a mérkőzést.

GYIRMÓT FC GYŐR–KC KAZINCBARCIKA SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 782 néző. Vezette: Pillók Ádám (Szalai Dániel, Király Zsolt)

GYIRMÓT: Kecskés – Lányi (Helembai, 26.), Csörgő V., Papp M., Hajdú Á. – Katona M. – Horváth R. (Kelemen, 82.), Madarász M. (Kiss N., 82.), Ugrai (Kicsun, 82.), Adamcsek (Gajdos, 74.) – Piscsur. Vezetőedző: Tamási Zsolt

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Demeter, Debreceni Á., Polgár, Baranyai – Csatári (Makrai, 74.), Varga J. – Bódi Á. (Ternován, 84.), Kártik, Pintér Á. (Herjeczki, 59.) – Szabó M. (M. Ramos, 59.). Vezetőedző: Erős Gábor

MESTERMÉRLEG

Tamási Zsolt: – Sokadszor félig üres a pohár. Nagyon csalódott vagyok az eredmény miatt, hiszen létszámfölényes támadásainkat nem tudtuk gólra váltani.

Erős Gábor: – Számomra az egyetlen pozitívum, hogy őrizzük veretlenségi sorozatunkat, ám bosszant, hogy ismét nem sikerült gólt szerezni.

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.00: Vasas FC–HR-Rent Kozármisleny (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda 20 12 3 5 40–29 +11 39 2. Kazincbarcika 20 10 7 3 36–16 +20 37 3. Szentlőrinc SE 20 9 6 5 26–18 +8 33 4. Vasas FC 19 9 3 7 27–22 +5 30 5. Kozármisleny 19 8 6 5 29–27 +2 30 6. Szeged-Csanád GA 20 7 8 5 22–18 +4 29 7. Csákvár 20 8 4 8 30–31 –1 28 8. Mezőkövesd 20 6 6 8 25–25 0 24 9. Gyirmót FC Győr 20 6 6 8 30–33 –3 24 10. FC Ajka 20 6 6 8 24–30 –6 24 11. Budafoki MTE 20 6 6 8 28–36 –8 24 12. BVSC-Zugló 20 5 9 6 15–18 –3 24 13. Soroksár SC 20 6 5 9 27–31 –4 23 14. Békéscsaba 20 6 5 9 19–23 –4 23 15. Budapest Honvéd 20 6 4 10 27–31 –4 22 16. Tatabánya 20 6 2 12 20–37 –17 20