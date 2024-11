Uram remekül védett, mégis megvan a Kisvárda sorozatban ötödik győzelme

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–0 (0–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 800 néző. Vezette: Újhelyi Tamás (Punyi Mihály, Márkus Péter)

KISVÁRDA: Kovács M. – Széles, Jovicic, Chlumecky, Körmendi (Soltész D., 66.) – Cipetic (Camaj, 66.), Osztrovka, Szőr, Bíró B. – Mesanovic (Matanovics, 90+3.), Szpaszics (Molnár G., a szünetben). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

BÉKÉSCSABA: Uram – Fazekas L., Kovács G., Albert I. – Gyenti (Komáromi Cs., 72.), Szabó B., Hodonicki, Hursán (Pusztai, 72.; Vólent, 81.), Kővári (Vicizián, 81.) – Kóródi, Czékus (Sármány, 67.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Molnár G. (71.)

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – Az ellenfél stílusát és jelenlegi pozícióját ismerve számítottunk rá, hogy ilyen mérkőzés vár ránk. A hosszú utazások miatt fáradtak is voltunk, a felkészülési menetrendünk is felborult, így egy célunk volt: bármilyen módon megszerezni a három pontot. Ez megtörtént, így tovább erősödött a csapategység. Nem lehet mindig sziporkázni, de most a cserék hozzátették a magukét. Sok szögletet és oldalszabadrúgást harcolunk ki, most is így született meg a győztes gólunk.

Csató Sándor: – Sajnálom ezt a mérkőzést, mert amit elterveztünk, nagyjából működött. Szerettünk volna szervezetten védekezni és kontrákat vezetni. El is jutottunk az ellenfél kapujáig, ám a Kisvárda kapusa kétszer is emberfelettit védett. A minőség végül a Kisvárda javára döntötte el a meccset egy villanással.

ÖSSZEFOGLALÓ

Sorozatban ötödik bajnoki győzelmére készült a listavezető Kisvárda hazai pályán az újonc Békéscsaba ellen, amely úgy lépett pályára, hogy az ősszel idegenben még nyeretlen volt, s mindössze két pontot kapart össze.

Az erőviszonyoknak megfelelően az elején a hazaiak birtokolták többet a labdát, a lila-fehérek az első húsz percben alig lépték át a felezővonalat. Uram János, a vendégek kapusa kétszer is jól avatkozott közbe, majd az első félidő második felében kiegyenlítettebb lett a játék, sőt, pár perccel a szünet előtt Hodonicki Márk távoli lövésénél a várdaiak hálóőrének, Kovács Marcellnek kellett a léc alól kitolnia a labdát.

A második játékrészre beállt a hazaiaknál a rutinos Molnár Gábor, aki szerdán háromszor is betalált a Balatonalmádi elleni kupameccsen. Ez döntő húzásnak bizonyult Révész Attila, a hazaiak mestere részéről, mert a 71. percben épp a 30 esztendős támadó sarkalta be a kapuba Soltész Dominik szögletét, vezetéshez juttatva ezzel a listavezetőt. Molnárnak ez már a hatodik találata volt a másodosztályú bajnokság aktuális idényében. Ezután egy újabb szögletet követően Branimir Cipetic, majd a hajrában Jasmin Mesanovic növelhette volna a várdaiak előnyét, ám Uram mindkétszer bravúrral hárított. A hosszabbításban minden mindegy alapon támadott a Békéscsaba, és bár nem érdemelte volna meg az egy pontot, csak Kovács Marcell kapuson múlt, hogy Vicizián Ádám bombájával nem tudott kiegyenlíteni.

Összességében elmondható, hogy a nem túl magas színvonalú mérkőzésen a Kisvárda nagyobb különbséggel is nyerhetett volna, ha az Előre hálóőre, Uram nem véd olyan kiválóan. A szabolcsiak sorozatban ötödször is győztesen jöttek le a pályáról, és megerősítették vezető helyüket a tabellán, míg a csabaiaknak továbbra is nagy harcot kell folytatniuk a bennmaradásért. 1–0

A fehér mezes újonc csabaiak becsülettel küzdöttek ugyan, de nem tudták elkerülni a vereséget (Fotó: Móricz Csaba/Kisvárda FC)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a listavezető Kisvárda a 14. helyen álló, újonc Békéscsabával szemben.