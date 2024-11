Ellentétes félidők Kövesden, a kihagyott büntető után állt fel a padlóról a Barcika

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–2 (2–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Takács Ákos (Szabó Dániel, Nagy Viktor)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Kojnok, Zachán, Bora, Vajda S. – Posztobányi, Zvekanov (Cseri, 83.) – Bartusz (Horváth K., 83.), Krausz (Jova, 89.), Cibla (Ináncsi, 76.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

KAZINCBARCIKA: Dojcsák – Bacsa B. (Ternován, a szünetben), Polgár K., Debreceni Á., Demeter M. – Varga J., Lucas – Herjeczki (Pintér Á., 68.), Kártik, Bódi Á. – Szabó M. (Katona I., 84.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Bartusz (5.), Szalai J. (16.), ill. Kártik (61.), Lucas (76.).

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Nagyon ritkán látni ilyen meccset, négyszer álltuk a kapussal szemben úgy, hogy nem tudtunk még egy újabb gólt lőni. Három, négy meccslabdánk volt, kétgólos előnyünknél. Az első játékrészben ellenfelünk nyomott, de nekünk voltak helyzeteink, amelyekből két gólt szereztünk. A második félidőben is volt olyan lehetőségünk, amit ha értékesítünk, véget érhetett volna a meccs. Ám két pontrúgásból két gólt kaptunk, pedig tudtunk, hogy ezekből veszélyes az ellenfél. Van hiányérzetem ennyi tiszta helyzet után.

Erős Gábor: – Kettős érzések vannak bennem. Az első félidőben a Mezőkövesd ki is végezhetett volna bennünket, sok hibánkból kettőt kihasználtak, pedig készültünk arra, hogy a labdaszerzések utáni átmeneteket jól csinálják. A második játékrészben mindent egy lapra feltéve támadtunk, aminek meg is lett az eredménye, kiegyenlítettünk, azok után, hogy 11-est hibáztunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rangadón a listavezető Kazincbarcika lépett fel támadólag, de egy hazai kontra végén már az 5. percben gólt kaptak, Bartusz lövését követően (1-0). A forgatókönyv ezután sem változott, a 16. percben Szalai J. elfutása után már 2-0 állt az eredményjelzőn. És innen is ugyanúgy folytatódott a mérkőzés, barcikai fölény közepette a Kövesdnek voltak nagy lehetőségei, azzal a különbséggel, hogy hazaiak már elhibázták a ziccereket.

A második játékrészben a vendégek még nagyobb nyomást fejtettek ki, de a Kövesdnek ekkor is akadt nagy gólszerzési lehetősége, ami kimaradt. A kétgólos hátrányát 11-esből csökkenthette volna az élcsapat, de Bódi Á. büntetőjét Deczki lábbal hárította. Ez sem vetette vissza a Kazincbarcikát, és két pontrúgást követően előbb szépítettek, a 61, percben Kártik fejelt a kapuba (2-1), majd egyenlítettek, a 76. percben Lucas is fejes gólt szerzett (2-2). A meccs hajrája is izgalmas küzdelmet, nagy csatát hozott, ekkoriban már a vendégeknek voltak nagyobb gólszerzési lehetőségeik, de a hazaiak hősies védekezésével maradt a döntetlen.



Mezőkövesd-Kazincbarcika (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)