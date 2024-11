A második félidőben érkeztek a Vasas-gólok Békéscsabán

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–VASAS FC 0–2 (0–0)

Békéscsaba, 950 néző. Vezette: Bognár Tamás (Nagy Viktor, Topálszki Szabin)

BÉKÉSCSABA: Póser – Gyenti (Komáromi Cs., 61.), Fazekas L. (Mikló, 61.), Kovács G., Albert I. – Kővári (Sármány, 75.), Hursán (Pelles, 61.), Hodonicki, Szabó B. – Kóródi (Pintér N., 77.), Zádori. Vezetőedző: Csató Sándor

VASAS: Kiss Á. – Lehoczky (Baráth B., 88.), Otigba, Iyinbor, Doktorics – Mamusits (Pintér F., 70.) , Cseke, Urblík J., Kapornai (Vida M., 70.) – Radó (Szánthó, 70.), Németh B. (Tóth M., a szünetben). Vezetőedző: Pintér Attila

Gólszerző: Kapornai (47.), Doktorics (59.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Az első félidőben jól védekeztünk, és próbáltunk kontrákat vezetni, majd a szünet után kapott korai gól meghatározta a mérkőzés alakulását. Sajnos nagyon kevés gólt rúgunk, a múlt idénybeli csapatból rengeteg az öltözőben maradt.

Pintér Attila: – Meg kellett küzdenünk a talajjal, de jól alkalmazkodtunk ehhez a körülményhez, és jó mérkőzést játszottunk. Az első félidőben kevés akciót fejeztünk be, nem sikerült gólt szereznünk. Amit végül elterveztünk, sikerült elérnünk, hiszen megszereztük a három pontot.

ÖSSZEFOGLALÓ

Mindkét csapat felvállalta a nyílt sisakos játékot, több és veszélyes helyzete a piros-kékeknek volt az első félidőben. Radó többször is bevehette volna a Békéscsaba kapuját. Az első félidő utolsó tíz percében inkább a Vasas kapuja előtt pattogott a labda, ha Iynbor nem figyel, akkor Kóródi Nándor szabadrúgása után csabai vezetéssel zárul a játékrész.

A csabaiak sokszor csak nyomozták a labdát a Vasas ellen (Fotó: Tóth Patrik/Vasas FC)

Pintér Attila remek érzékkel cserélt a szünetben: a fiatal Tóth Milán két perccel a kezdés után máris gólpasszt adott Kapornai Ákosnak. A csatár csapata második góljából is főszerepet vállalt, de később is folyamatosan lekötötte a hazai védők figyelmét. A békéscsabaiak nem adták fel, a hajrában egy támadáson belül kétszer is betalálhattak volna, de az eredmény már nem változott, a Vasas mindhárom tervezett pontot elvitte. 0–2