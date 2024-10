A Budafok háromgólos hátrányból mentett pontot Mezőkövesden

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BUDAFOKI MTE 3–3 (2–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion. V: Lovas László (Horváth Róbert, Vrbovszki Pál)

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Horváth K. (Harsányi, 90.), Zachán, Bora, Kállai K. – Cseri (Krausz, 53.), Zvekanov, Vajda S., Varjas – Szalai J. (Cibla, 73.), Bartusz (Bányai 73.). Vezetőedző: Csertői Aurél

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár (Horváth O., 62.) – Merényi (Rétyi, 72.), Németh M. (Zuigéber, a szünetben), Sztojka, Szűcs P., Kun B. (Kovács D., 21.). – Vasvári (Elek, a szünetben). Megbízott vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerzők: Zvekanov (13.), Szalai J. (14.), Bartusz (54.), ill. Elek B. (69.), Zuigéber (80. – 11-esből), Rétyi (90+3.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Sokkal jobban kezdte a találkozót a Csertői Aurél irányíátsa alatt új lendületet kapó Mezőkövesd, amely az elején nemcsak birtokolt a labdát, de gólokat is lőtt - egy perc alatt rögtön kettőt. A 13. percben Vanja Zvekanov fejjel talált a budafoki kapuba, majd egy perccel később Szalai József duplázta meg csapata előnyét.

A második félidő is gyors mezőkövesdi góllal indult: az 54. percben Bartusz Dániel is eredményes volt, és ezzel úgy nézett ki, el is dönti a három pont sorsát.

Csakhogy másképp gondolta ezt a Budafok, amely a csereként beállt Elek Bence révén a 69. percben szépített, majd a 80. percben egy másik cserejátékos, Zuigéber Ákos is betalált tizenegyesből.

Az utolsó percben pedig jött a dráma: hogy teljes legyen a kép, Nikházi Márk harmadik cserejátékosa, Rétyi Róbert is betalált, és kialakította 3–3-as végeredményt.

