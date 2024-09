Fordulatos, ötgólos meccsen győzte le a Vasas az Ajkát

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

VASAS FC–FC AJKA 3–2 (0–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1700 néző. Vezette: Molnár Attila (Horváth Róbert, Rózsa Dávid)

Vasas: Jova L. – Pávkovics, Baráth B. (Németh B., 88.), Ódor M. – Girsik A., Hidi M. S., Urblík J., Doktorics – Bukta (Szánthó, 31.), Radó (Pintér F., 80.), Tóth M. Megbízott edző: László András

Ajka: Szabados – Tóth G., Tar, Kenderes, Csemer (Major G., 66.) – Kopácsi, Csizmadia Z. – Kovács N. (Pantovics, 78.), Zsolnai (Kitl, 85.), Borsos F. (Bobál G., 78.) – Szarka Á. (Doncsecz, 66.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Gólszerző: Tóth M. (55., 90. – az első 11-esből), Doktorics (62.), ill. Kovács N. (4.), Csizmadia Z. (68.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Mindkét csapatnak 7 pontja volt a forduló előtt, ám a két együttes nagyon különböző formát mutatott az előző két mérkőzésén. Az ajkaiak legyőzték a Honvédot és a Kisvárdát, a Vasas viszont kikapott a Tatabányától és a Kozármislenytől.

A hazaiak számára hideg zuhannyal kezdődött a forróságban rendezett meccs: a 4. percben Kovács Nikolasz fejelt a kapuba. Tíz perccel később viszont közel volt az egyenlítés: Szabados kapus előbb öngóltól mentette meg csapatát, majd Bukta lövését is sikerült védenie. Három perccel később már az ajkai kapuvédő is verve volt, de Tóth Milán lövésekor a kapufa a vendégek mellé állt. Az első félidei ivószünet után rendezte védekezését az előnyben játszó Ajka, így újabb helyzetei nem voltak már az angyalföldieknek. A hazai oldalon a Bukta helyére beálló Szánthó lövését jegyezhettük még fel a szünet előtt, és a jól játszó Boros Filip is célba vette a kaput, ám Jova a helyén volt.

A második félidő úgy kezdődött, ahogy első véget ért: meddő hazai mezőnyfölénnyel. Az 55. percben aztán egy hazai lövésbe egy ajkai játékos kézzel ért bele, a megítélt büntetőt egy perccel később Tóth Milán értékesítette. Néhány perccel később már a vezetésnek örülhettek a piros-kékek: Urblík pazar indítása után Doktorics Áron lőtt szép gólt. A hazai öröm nem tartott sokáig, a 68. percben ugyanis egy szabadrúgás után Csizmadia Zoltán lőtt Jova kapujába. A meccs hajrája egyértelműen a Vasasé volt. Szabados kétszer is bravúrt mutatott be, Radó előbb lábbal, aztán fejjel próbálkozott. A 90. percben viszont Urblík ismét gólpasszt adott, Tóth Milán pedig futtából fejelt a kapuba. Erre már nem volt válasza az Ajkának.

Összességében megérdemelten nyert a hazai csapat (3–2). Két vereség után tudott tehát újra három pontot szerezni a Vasas, aminek köszönhetően ugyanúgy 10 pontja van, mint a Kazincbarcikának, a Gyirmótnak és a BVSC-nek, viszont jobb gólkülönbségével mindhármat megelőzi, és feljött a harmadik helyre.