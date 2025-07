A Győr hatalmas izgalmak után jutott túl a Pjunikon

A mérkőzés tartogatott két érdekes jelenetet is Daniel Stefulj főszereplésével. A győriek harmadik gólját Daniel Stefulj a 90. percben szerezte, s az ünneplés közben levette a mezét, ez automatikus sárga lapos figyelmeztetést jelent, a koszovói játékvezető, Mervan Bejtullahu fel is mutatta neki a lapot. Ezt követően a mérkőzés hosszabbításában Daniel Stefulj egy keresztlabdáért harcolva véletlenül fejbe rúgta ellenfelét, ismét sárga lapot kapott a játékvezetőtől, aki viszont piros lapot nem mutatott fel neki – a horvát hátvéd a pályán maradt a meccs végéig. Borbély Balázs a mérkőzést követő sajtótájékoztatón azt mondta, nem tudta, ki szabálytalankodott a lefújás előtt, de ha a játékosa valóban két sárgát kapott, lehet, hogy eltiltják. A történetet több tényező is bonyolítja: Daniel Stefulj és Lipták Zoltán is azt mondta kérdésünkre, csak az ünneplésért kapott sárga lapot, és az UEFA nem hivatalos jegyzőkönyve is azt írta, Deian Boldort figyelmeztették a hosszabbításban – a televíziós felvételek alapján egyértelműen Daniel Stefuljnak mutatta fel. Deian Boldort sikerült megszólaltatni, a játékos elmondta, meglepődött, hogy az ő neve szerepelt az egyik népszerű eredménykövető alkalmazásban a meccs jegyzőkönyvében, mint sárga lapos játékos. Szerinte is Daniel Stefulj kapta azt a lapot is, csak a pirosat nem mutatták fel neki. A továbbjutás valószínűleg nincs veszélyben, a koszovói játékvezető további európai ténykedése azonban igen. És még az is előfordulhat, hogy Daniel Stefuljt utólag eltiltják.