Ez ám a jó reggel! Molnár Dóra második idővel elődöntős 200 háton

Az előfutamok során női 200 méter háton a két magyart, Szabó-Feltóthy Esztert és Molnár Dórát a 15. és 16. idővel nevezték, ehhez képest utóbbi egyéni csúcsát (2:09.02) csaknem fél másodperccel megjavítva, 2:08.53 perccel összesítésben a második helyen jutott tovább, csak a legutóbbi két olimpián győztes ausztrál Kaylee McKeown előzte meg a rangsorban.

„Fogalmam sincs róla, mi történt, próbáltam a mellettem lévővel haladni, a végén pedig meg is tudtam előzni, nem hittem, hogy ebből ilyen idő lesz. Nagyjából három éve kergettem a 2:09-es határt, bízom benne, hogy a középdöntőben is képes leszek valami ilyesmire, megígérem, hogy mindent meg fogok tenni” – mondta az MTI-nek a még mindig csak 19 éves Molnár, aki a 2022-es budapesti vb-n robbant be a felnőtt mezőnybe, a Duna Arénában hetedik volt ebben a számban. Megjegyezte, biztos jelent majd némi nyomást a középdöntőben, hogy középen úszik majd, de ifjúsági szinten többször is volt már hasonló helyzetben, így megpróbál ezekre a tapasztalataira hagyatkozni. Molnár a második magyar úszó a szingapúri világbajnokságon, aki a reggeli előfutamok során egyéni csúcsot ért el, eddig ez csak Sárkány Zalánnak sikerült 400 méter gyorson.

Szabó-Feltóthy Eszter egyéni legjobbjától (2:08.85) messze elmaradva 2:12.08-as idővel a 23. helyen búcsúzott.

Férfi 50 méter gyorson – amelyben 116-an indultak – Szabó Szebasztián remekelt, karrierje hatodik legjobb úszásával, 21.83 másodperces idővel a 11. helyen jutott tovább.

„Ez nagyon kellett a lelkemnek. Két év után először tudtam úgy kijönni a medencéből, hogy büszke vagyok, és látom azt, hogy nemcsak lefelé, hanem felfelé is van. Persze a döntőbe jutáshoz még legalább egy tizedet kellene javulni” – fogalmazott a 29 éves sprinter, akinek az elmúlt két évben nem úgy sikerültek a versenyek, mint ahogyan szerette volna, tavaly a dohai világbajnokságon 30., a párizsi olimpián a 24. lett.

A délelőtti program zárásaként női 800 méter gyorson Jackl Vivien 8:43.29 perccel a 20., Mihályvári-Farkas Viktória pedig 8:46.46-tal a 21. lett.

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

ÚSZÁS, PÉNTEKI ELŐFUTAMOK

A magyarok eredményei

női 200 m hát: 1. Kaylee McKeown (ausztrál) 2:08.51, 2. Molnár Dóra 2:08.53, ...23. Szabó-Feltóthy Eszter 2:12.08

Molnár továbbjutott, Szabó-Feltóthy kiesett.

férfi 50 m gyors: 1. Andrej Barna (szerb) 21.44, ... 11. Szabó Szebasztián 21.83

Szabó továbbjutott.

női 800 m gyors: 1. Katie Ledecky (amerikai) 8:14.62, ... 20. Jackl Vivien 8:43:29, 21. Mihályvári-Farkas Viktória 8:46:46

Jackl és Mihályvári-Farkas nem jutott döntőbe.

A PÉNTEK DÉLUTÁNI PROGRAM

KÖZÉPDÖNTŐK, DÖNTŐK (Tv: M4 Sport)

13.02: női 100 m gyors, döntő

13.20: női 200 m hát, középdöntő (Molnár Dóra)

13.33: férfi 50 m gyors, középdöntő (Szabó Szebasztián)

13.42: férfi 200 m mell, döntő

13.56: férfi 200 m hát, döntő (Kós Hubert) – élőben az NSO-n!

14.05: női 200 m mell, döntő

14.20: női 50 m pillangó, középdöntő

14.34: férfi 4x200 m gyorsváltó, döntő