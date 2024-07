NB II: a Tatabánya új igazolása még a vezetőedzőt is meglepte

Sajtótájékoztatóval egybekötött szurkolói ankétot tartott az Opus Tigáz Tatabánya. A klub a Facebook-oldalán számolt be az eseményről, melyen többek között a labdarúgócsapatot működtető cég fő tulajdonosa, a Tatabányai Sport Club ügyvezető elnöke, Sámuel Botond, valamint Dragóner Attila ügyvezető és Gyürki Gergely vezetőedző is részt vett és bemutatták az új játékosokat is.

Jelena Richárd Csíkszeredáról, Vass Patrik Nyíregyházáról, Eördögh András a Honvédtól, Jagodics Márk és Csernik Kornél a Haladástól, Bertus Lajos Tiszakécskéről, Deutsch Bence a BVSC-től, Harsányi Dániel Kaposvárról, míg Varga Dominik Nagykanizsáról szerződött az Opus Tigáz Tatabányához.

„A beszédek után kis meglepetés következett, a bemutatott játékosok sora ugyanis nem ért véget – fogalmaz a klub beszámolója – A terembe lépett az Opus Tigáz Tatabánya legfrissebb igazolása, aki Gyürki Gergelyt is meglepte. Dragóner Attila titokban a Bányászhoz igazolta a korábban az NB I-ben is játszó Vida Kristophert, aki Nyíregyházáról érkezik együttesünkhöz.”

A pályafutása során több országban is futballozó Vida tavasszal a Kisvárda kölcsönjátékosaként szerepelt Nyíregyházán, de a nyáron mindkét klubtól távozott, így szabadon igazolható játékosként szerződött Tatabányára. A 29 éves, korábbi korosztályos válogatott játékos a magyar élvonalban 31 (1 gól), a szlovák élvonalban 106 (29 gól), a lengyel első osztályban 57 (4 gól), a holland élvonalban 21 meccsen (1 gól) szerepelt korábban.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ OPUS TIGÁZ TATABÁNYÁNÁL

Érkezett: Bertus Lajos (Tiszakécske), Csernik Kornél (Szombathelyi Haladás), Deutsch Bence (BVSC-Zugló), Eördögh András (Budapest Honvéd), Harsányi Dániel (Kaposvár), Jagodics Márk (Szombathelyi Haladás), Jelena Richárd (FK Csíkszereda – Románia), Varga Dominik (Nagykanizsa), Vass Patrik (Nyíregyháza Spartacus), Vida Kristopher (Kisvárda)

Távozott: Buna Gábor (ETO FC Győr – kölcsönből vissza), Forró Gyula (visszavonult), Hadobás Zétény (visszavonult), Molnár Tibor (?), Szalánszki Gergő (?), Szegő Imre (?)