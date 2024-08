NB II: cseh hátvédet szerződtetett a Kisvárda

A 27 éves Martin Chlumecky belső és baloldali védőként is bevethető. A játékos eddig többnyire hazájában szerepelt, tavaly adta először a fejét légióskodásra, amikor Lengyelországban játszott, majd kölcsönben visszatért Csehországba, Pardubicébe.

„Úgy érzem, nagyon jó lehetőséghez jutottam, régóta vártam már rá, hogy tartósan kipróbáljam magam külföldön – mondta a bejelentés apropóján Martin Chlumecky. – Boldog vagyok, hogy ide kerültem, úgy érzem, a karrieremben ez előrelépés, hiszen olyan klubban szerepelhetek, amely sokáig játszott az élvonalban, és vissza szeretne kerülni oda. Bármilyen furcsa, ismertem ezt a klubot, hiszen két és fél éve, januárban a Banik Ostrava színeiben játszottam ellene edzőmeccset a törökországi edzőtáborban. Akkor nyertünk egy-nullra, remélem, az itteni időszakomban is sok győzelmet élhetünk át, és megvalósulnak a céljaink. A saját terveim egybecsengenek a klubéval, hiszen négy évig én is élvonalbeli csapatokban játszottam, szeretnék a magyar legmagasabb osztályban is bemutatkozni a Kisvárda színeiben. Tetszik a stadion és a környezete, sok az edzőpálya, minden adott a színvonalas munkához, amit már nagyon várok. Beszéltem a Kisvárda korábbi cseh játékosával, Jaroslav Navrátillal, ő is bátorított, hogy vágjak bele.”

Martin Chlumecky ugyan már aláírta szerződését, de a Soroksár elleni, vasárnapi bajnokinak még csak külső szemlélője lesz.

Mint ismeretes, a Kisvárda az NB I-es kiesés után megtartotta több légiósát is, ez pedig azzal járt, hogy lemondott a központi marketingbevételek rá eső részéről – s ezért tudta leigazolni a cseh védőt is.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezett: Bíró Bence (Szeged-Csanád GA), Czérna Erik (Budafoki MTE – kölcsönből vissza), Gyurkó Máté (Eger SE), Hrabina Alex (FC Tiszaújváros), Körmendi Kevin (Puskás Akadémia II – kölcsön után végleg), Martin Chlumecky (cseh, Podbeskidzie – Lengyelország, legutóbb Pardubice, Csehország – kölcsönben), Molnár Gábor (Mezőkövesd Zsóry FC), Popovics Ilija (Cigánd SE – kölcsönből vissza), Soltész Dominik (Gyirmót FC Győr), Soltész István (Zalaegerszegi TE, legutóbb Budafoki MTE, kölcsönben), Szőr Levente (Tiszakécskei LC – kölcsönből vissza)

Távozott: Enes Alic (bosnyák, ?), Balogh Norbert (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsönből vissza), Bíró Roland (BFC Siófok), Czékus Ádám (szerb-magyar, Békéscsaba 1912 Előre – kölcsönbe, legutóbb Tiszakécskei LC, kölcsönben), Andrija Filipovic (horvát, Bunyodkor PFK – Üzbegisztán), Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Szentlőrinc – ismét kölcsönbe), Mario Ilievszki (északmacedón, CSZKA 1948 Szófia – Bulgária), Lucas (magyar-brazil, Kazincbarcika), Dominik Kovacic (horvát, FC Koper – Szlovénia), Rafal Makowski (lengyel, GKS Tychy – Lengyelország), Márton Ákos (Cigánd SE), Jaroslav Navrátil (cseh, Nyíregyháza), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Fehérvár FC), Boban Nikolov (északmacedón, ?), Ötvös Bence (Paksi FC), Danijel Petkovics (montenegrói, FK Liepaja – Lettország), Vida Kristopher (Opus Tigáz Tatabánya, legutóbb Nyíregyháza Spartacus, kölcsönben), Wellington Nem (brazil, ?)