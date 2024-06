Az NB II a tét, háromezren buzdíthatják a Tatabányát

Nincs idő pihenésre. Az átszervezés miatt (16 csapatosra csökken az NB II mezőnye) az NB III négy csoportgyőztese oda-visszavágós rájátszásra kényszerül, az egymásnak feszülő négy bajnok közül kettő jut fel a másodosztályba. Nem csoda, hogy az érintett négy együttes, a Békéscsaba, a Putnok, a Szentlőrinc és a Tatabánya szurkolói lázban égnek.

Tatabányán hatalmas érdeklődés előzi meg az Északnyugati csoport küzdelmeit megnyerő együttes Békéscsaba elleni vasárnapi összecsapását. Telt ház várható a 16 órakor kezdődő mérkőzésen, pedig a találkozót az M4 Sport közvetíti.

„Vasárnap is számítunk a lelátói támogatásra – mondta megkeresésünkre Gyürki Gergely, a Tatabánya vezetőedzője. – Ez azt jelenti, hogy több mint háromezer ember segít nekünk. Persze így sem lesz könnyű, hiszen a Békéscsaba már most NB II-es szintet képvisel. Nekünk jó erőfelmérő lesz a két meccs, tapasztalhatjuk, hol is tartunk valójában. Elszántak vagyunk, bátor futballra készülünk, meglátjuk, mire lesz elég.”

Csató Sándor vezetőedző békéscsabai csapata tetemes előnnyel, a bajnokságban csupán egy vereséget elszenvedve végzett a Délkeleti csoport élén, a játékosok önbizalommal felvértezve készülnek a Tatabánya ellen.

„Szeretnénk bizonyítani, hogy a Békéscsabának a magyar labdarúgás második vonalában van a helye – mondta lapunknak a csabaiak vezetőedzője. – Valamennyi lehetséges ellenfelünket figyeltük, feltérképeztük, tisztában vagyunk a Tatabánya erősségeivel is. Sajnos a versenykiírás miatt két hetet rá kell húznunk, ez az idő leginkább az átigazolásokat befolyásolja, hiszen a kiszemelt labdarúgók megvárják, miként alakul a rájátszás. Szeretnénk már vasárnap világossá tenni mindenki számára, hogy a következő idényt az NB II-ben kezdjük.”

A Putnok FC ötpontos előnnyel nyerte meg az Északkeleti csoportot, s most újabb nagy dobásra készül.

„Három évvel ezelőtt bízták rám az együttes irányítását, s akkor még az volt a kérdés, a megye I-ben vagy az NB III-ban folytatjuk-e – mondta érdeklődésünkre Szala Ákos, a Putnok FC vezetőedzője. – Nos, a harmadik vonalban futballozhattunk, az első évben a nyolcadik, aztán a második, most pedig az első helyen végeztünk. Ez a máshol mellőzött, ám nálunk sikerre éhes labdarúgók hozzáállásának, teljesítményének köszönhető. A rájátszásban is meg akarják mutatni, nagy hiba volt korábban lemondani róluk.”

A putnokiak ellenfele, a Szentlőrinc egy éve zuhant ki az NB II-ből, s megküzdött azért, hogy újra a második vonal kapujába érjen.

„Így van – mondta megkeresésünkre Pichler Gábor, a Szentlőrinc vezetőedzője. – Két fordulóval a zárás előtt az iváncsai győzelemmel vettük át a vezetést, s csak az utolsó meccsen dőlt el az elsőség. Korábban másodedzőként már dolgoztam a csapat mellett, tavaly nyáron került kezembe az irányítás. Célunk természetesen a visszajutás, szerencsére a csapat magja együtt maradt, melléjük kellett megkeresni a megfelelő játékosokat. Mi is motiváltak vagyunk, jó a közösség és az öltözői hangulat, bizonyítani akarjuk, hogy a második vonalban a helyünk. Bár sok idő nem volt rá, felkészültünk a Putnok elleni csatára.”