Női kézi El: a címvédővel került azonos csoportba a Mosonmagyaróvár

Az Európa-ligában két magyar csapat is érdekelt, a Motherson Mosonmagyaróvári KC és a MOL Esztergom – előbbit a második, utóbbit a harmadik kalapba rangsorolták szerdán.

A Mosonmagyaróvár a címvédő Thüringer HC-t, a nagybányai Minaurt és a norvég Larvikot kapta az A-csoportban.

Az újonc Esztergom a dán Nyköbinggel, a német Blomberg-Lippével és a francia Chambray Touraine-nel találkozik majd a B-kvartettben.



A 16 résztvevőt négy négyes csoportba sorsolták, a szabályok szerint azonos nemzetiségű csapatok nem kerülhettek össze.

A csoportkör hat fordulóból áll, amelyeket 2026. január 10. és február 22. között bonyolítanak le. Innen a csoportok első két helyezettje jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. A két mérkőzésből álló negyeddöntők négy győztese bejut a 2026. május 16-17-én rendezendő négyes döntőbe.

A csoportbeosztás

A-csoport: Thüringer HC (német), Motherson Mosonmagyaróvár, Minaur Baia Mare (román), Larvik (norvég)

B-csoport: Nyköbing Falster (dán), Blomberg-Lippe (német), Mol Esztergom, Chambray Touraine (francia)

C-csoport: Tertnes Bergen (norvég), Rapid Bucuresti (román), Lokomotiva Zagreb (horvát), VfL Oldenburg (német)

D-csoport: Corona Brasov (román), Viborg HK (dán), Bourgogne Dijon (francia), Zaglebie Lubin (lengyel)