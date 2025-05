NB I: Debrecen–Paks

NB I

32. FORDULÓ

Debreceni VSC–Paksi FC 0–0 (0–0) – ÉLŐ

Debrecen, Nagyerdei Stadion. Vezeti: Berke

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK A MÉRKŐZÉS ELŐTT

♦ Ez lesz a 45. élvonalbeli összecsapásuk, és bár az elmúlt években a tolnai zöld-fehérek a sikeresebbek, az örökmérleg még mindig a debreceniek jelentős fölényét mutatja: 9 paksi siker, 16 döntetlen és 19 Loki-győzelem.

♦ Az előző 6 találkozójukból a Loki csupán egyet tudott megnyerni: 2023 novemberében a Nagyerdei Stadionban Vajda Botond találatával 1–0-ra. Ebben a kiírásban előbb kiütéssel, majd legutóbb szoros meccsen győzött a Paks (4–3).

♦ A paksiak többnyire kikapni járnak Debrecenbe, hiszen 21 bajnokijukból 13-at elvesztettek és mindössze hármat tudtak megnyerni: 2012 novemberében 1–0-ra, 2017 márciusában 3–1-re, tavaly októberben 5–0-ra. Ebben az évadban ez utóbbi a DVSC legnagyobb veresége.

♦ A hajdúsági városban 5-ször ikszeltek, ezek közül a legemlékezetesebb és a tolnaiak számára a legértékesebb a 2020 júniusában, több mint 9000 néző előtt kiharcolt 1–1 volt, amely akkor a debreceniek búcsúját jelentette az élvonaltól. Ez vasárnap megismétlődhet abban az esetben, ha a Loki kikap, és az utolsó forduló előtt mindhárom riválisával – a Nyíregyházával, a ZTE-vel és a Fehérvárral – szemben behozhatatlan hátrányba kerül.

♦ A DVSC a felcsúti 2–4-gyel immár 3 forduló óta nyeretlen (1 döntetlen, 2 vereség), a legtöbb veresége van (17) és kimagaslóan a legtöbb gólt kapta (59) a mezőnyben.

♦ A legutóbbi 3 bajnokijából 2-t elvesztett a harmadik helyen álló Paks, és ezzel kiszállt az aranyéremért folyó küzdelemből. Második is már csak abban az esetben lehet, ha a hátralévő két fordulóban legalább 5 ponttal többet szerez, mint az előtte álló Puskás Akadémia. Ha nem nyer Debrecenben vagy pénteken a felcsúti csapat legyőzi a KTE-t, Bognár György – szerda este Mol Magyar Kupát nyerő – együttese nem végezhet előrébb a harmadik pozíciónál.

♦ A DVSC 5–3–7-es mutatójával a hazai táblázaton is kieső helyen áll. A 18 otthoni pontjából viszont 7-et az előző 3 meccsén gyűjtött össze úgy, hogy közben a DVTK és a ZTE kapujába is 4-szer talált be – igaz, legutóbb az MTK-éba már egyszer sem (0–0).

♦ A Paks idegenbeli mérlege 6–4–6, a legutóbbi 7 vendégfellépéséből azonban csak egyet veszített el, a győrit (0–2).