Bárány Donát: Sosem akarom átélni a kiesést

REMÉNYKEDHETNEK a debreceni szurkolók, ugyanis nagy az esély arra, hogy a Loki házi gólkirálya, a tizenháromnál tartó Bárány Donát pályára lép a Paks elleni bajnokin, amely vasárnap 16.45-kor kezdődik a Nagyerdei Stadionban.

„Az MTK ellen nem, de a múlt heti, felcsúti bajnokin már ott lehettem a keretben, s abban állapodtunk meg a szakmai stábbal, hogy csak abban az esetben kockáztatunk a pályára lépéssel, ha van esély a pontszerzésre – mondta lapunknak Bárány Donát, a Loki 24 éves csatára, utalva a 4–2-re elveszített mérkőzésre. – A meccs úgy alakult, hogy amikor sansz nyílt arra, hogy pontot szerezzünk, már mind az öt cserelehetőségünkkel éltünk, így végül nem kaptam szerepet. Hogy milyen sérüléssel bajlódom? Régóta húzódik már, begyulladt a talpam, folyamatos fájdalmaim voltak, hirtelen mozdulatoknál még inkább belenyilallt. Nagyon kellemetlen sérülés, csak úgy gyógyul, ha pihenteti az ember, de mivel harcolunk a bennmaradásért, nem volt idő arra, hogy kihagyjak több meccset, ezért mindig vállaltam a játékot. Azonban egyre elviselhetetlenebbé vált a fájdalmam, így egyértelmű lett, hogy mégis pihennem kell. Ez persze nem azt jelenti, hogy otthon ültem, kezelésekre jártam, próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy az utolsó két bajnokin játszhassak és segíthessek. Úgy tűnik, sikerrel jártunk, már a múlt héten is »mocorogtam«, ezen a héten pedig teljes értékű edzésmunkát is végezhetek, így szinte biztosan ott lehetek a Paks ellen. Ez erőt ad, hiszen kívülről nézni a csapatot borzasztó érzés, a tehetetlenség lelkileg nagyon megviselt.”

Debrecenben kénytelenek számolgatni. Jelenleg az utolsó előttiek, s könnyen lehet, hogy az utolsó fordulóra, a Fehérvár elleni idegenbeli bajnokira marad a döntés. Azonban rosszabb forgatókönyv is létezik: ha a Loki kikap a Pakstól, már a hétvégén kieshet az NB I-ből.

„Hogy miért jutottunk idáig, arról most teljesen felesleges beszélni, csak arra szabad koncentrálnunk, hogy valahogyan benn ragadjunk az élvonalban. Több variáció is létezik, de kétségtelen, nagy az esély arra, hogy Fehérváron dől el, ki marad élvonalbeli és ki lesz a következő idényben NB II-es… Az akaraton nyilván semmi sem múlhat, mentálisan kell erősnek lenni és a döntő szituációkban jó megoldást választani. A nyomást természetesen érezzük, ez normális, annak a vállát is nyomja, aki az aranyéremért küzd. A következő feladatra kell figyelnünk: a Paks nagyon erős, nem véletlenül harcol a dobogóért. Nem hátrány, hogy ellenfelünk kupadöntőt játszott, de nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem magunkkal törődnünk. A gólkirályi cím egyáltalán nem érdekel… Tényleg. Persze, tudom, Böde Dániel csak eggyel szerzett többet, míg az MTK csatára, Marin Jurina is tizenhárommal áll, mint én, de ez most teljesen mellékes. Tőlem aztán a kapusunk, Gonda Suicsi is szerezhet gólt, csak maradjunk bent.”

A Loki legutóbb 2020-ban esett ki az NB I-ből, akkor Bárány Donát még az NB III-as DEAC-ban lőtte a gólokat, a 2019-2020-as idényben 18 mérkőzésen húszig jutott.

„A kiesést a lelátóról figyeltem a Nagyerdei Stadionban, épp a Paksot kellett volna legyőznünk, és akkor ellenfelünk esik ki, de csak egy egyet játszott a Loki. Nagyon rosszul érintett, hiszen kiskorom óta a DVSC-hez tartozom. Bent a pályán sosem akarom átélni a kiesést. A következő idényben már a Lokiban játszhattam, és bajnokként visszajutottunk az NB I-be, szereztem tizenöt gólt, ez szép emlék. Hiszek benne, hogy megmenekülünk, és NB I-es csapata lesz Debrecennek a következő idényben is.”

A GÓLLÖVŐLISTA ÉLMEZŐNYE: 14 gólos Böde Dániel (Paksi FC) 13 gólos Bárány Donát (DVSC) Marin Jurina (MTK Budapest) 12 gólos Brandon Domingues (DVSC) Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) Tóth Barna (Paksi FC) Varga Barnabás (Ferencváros) 10 gólos Lamin Colley (Puskás Akadémia) Matheus Saldanha (Ferencváros)

32. FORDULÓ

Május 16., péntek

18.15: Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

20.30: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Május 17., szombat

13.45: ZTE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

20.00: DVTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Május 18., vasárnap

16.45: DVSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Ferencvárosi TC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)