A DVSC-t az Athletic Bilbao volt játékosával is hírbe hozták

A dehir.hu szúrta ki, hogy az El Desmarque spanyol oldal értesülései szerint a 29 éves jobbhátvéd, Iván Rodríguez már el is búcsúzott eddigi csapatától, a harmadosztályú Antequera CF-től, és hamarosan orvosi vizsgálatra érkezhet a DVSC-hez. Rodríguez a Málagában nevelkedett, egy meccsen játszott is az élvonalban a klub színeiben, egyébként pedig főképp másodosztályban játszott, több csapatban is, összesen 64 spanyol másodosztályú meccsen két-két gólt és gólpasszt ért el.

A debreceni portál ugyancsak külföldi sajtóhírek alapján Andoni Lópezt is a lehetséges kiszemeltek közé sorolja, a 29 éves balhátvéd a szintén harmadosztályú Ponferradina játékosa volt az előző idényben, de lejár a szerződése és biztosan távozik. Ő az Athletic Bilbaóban játszott korábban, még a 2017 – 2018-as idényben egy meccsen a spanyol élvonalban, mint ismert a Bilbao utánpótlásából érkezett a nyáron a debreceniek új vezetőedzője, Sergio Navarro.

A dehir.hu és a lokomotivblog.hu görög sajtóhírek alapján a lehetséges kiszemeltek közé sorolja a 23 éves görög csatárt, Anesztisz Vlahomitroszt. A sport-fm.gr cikke szerint a Debrecen már felvette a kapcsolatot a támadó klubjával, a PASZ Lamiával, melyben az előző idényben 33 bajnokin hat gólt szerzett, de a csapata kiesett az élvonalból, és egyelőre bizonytalan a klub jövője, és az is, elengednék-e a csatárt.

A dehir.hu emlékzetet a DVSC-nél a spanyol kiszemeltek a klubban tavasszal részesedést vásároló Five Eleven kapcsolataihoz köthetők, ahogy az új vezetőedző is, a görög vonal pedig a Five Eleventől azóta távozott szakmai vezető, Antono Cordón korábbi klubjához, az Olympiakoszhoz, melynél sportigazgató volt, a fia, Jamie Cordón pedig megfigyelőként dolgozott az athéni klubnál (és korábban spanyol csapatoknál is). Vlahomitrosz például 2022 és 2024 között az Olympiakosz játékosa volt, a másodosztályú Olympakosz B-ben szerepelt, 37 bajnokin kilenc gólt szerzett két idény alatt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Fran Manzanara (spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Katona Levente (Kecskeméti TE), Andoni López (Ponferradina – Spanyolország), Josua Mejías (venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolható), Iván Rodríguez (spanyol, Antequera CF – Spanyolország), Anesztisz Vlahomitrosz (görög, PASZ Lamia – Görögország,)

Távozók: Henrik Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)