A Fradi két játékost is bejelenthet a napokban, brazil és paksi kiszemelt

A cseh sajtó hétfőn már tényként kezelte, hogy az ezüstérmes Viktoria Plzentől három év után, a szerződése lejártával távozó, a bal és a jobb oldalon, középpályásként és védőként is bevethető Cadu a Ferencvárosnál folytathatja pályafutását. Az iSport.cz szerint akár már a napokban megérkezhet Budapestre a brazil játékos, hogy aláírjon a Ferencvároshoz. A cseh klubjától már elköszönt a brazil légiós, aki februárban az FTC elleni is játszott, amikor a Viktoria 3–1-es összesítésben elbúcsúztatta az Európa-ligától a magyar csapatot.

Információink szerint a Ferencvárosnál az elmúlt időszakban, a szakmai stábban dolgozó, brazil nemzetiségű Leandro hathatós közreműködésével nagy hangsúlyt fektetnek brazil játékosok megfigyelésre, a most befejeződött idényben Kady, Saldanha és Romao személyében három brazilt is igazolt, a klub, igaz, Kady azóta távozott. Cadu ezt a vonalat folytathatja, és ugyanaz a menedzseriroda képviseli őt, mint amelyik az FTC-nél az őszi szezonban képbe került, szintén brazil Ewertont, aki 34 tétmeccsen 16 gólt szerzett a cseh Baník Ostravában ebben az idényben. Cadu 2020 óta játszik a cseh élvonalban, 131 meccsen 18 gólt és 24 gólpasszt ért el.

Úgy tudjuk, Cadu mellett a napokban egy másik játékos érkezéséről is megállapodás születhet a Ferencvárosnál. Ez a labdarúgó lehet akár a paksi Ötvös Bence is, akivel kapcsolatban a Csakfocihoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy megtörtént a kapcsolatfelvétel a klubok között és a héten konkrét tárgyalás is következhet a Caduhoz hasonlóan 27 éves játékos ügyében.

Viszont az ő ügyében konkrét tárgyalásra még nem került sor, így akár egy harmadik játékosról is szó lehet, akivel közel a megállapodás, ugyanis értesüléseink szerint a klubnál két bejelentést is terveznek a napokban. A román sajtó múlt héten még a grúz válogatott védekező középpályásról, Anzor Mekvabisviliről írt a lehetséges ferencvárosi kiszemeltek között, de ha Ötvös valóban érkezik arra a posztra, akkor a Craiova játékosa kikerülhet a képből.

Érkezők mellett távozók is lehetnek szép számmal. A Robbie Keane vezette szakmai stáb a légiósok közül láthatóan nem számol az Ismael Aaneba (francia),Virgil Misidjan (holland-suriname-i), Isaac Pappoe (ghánai), Philippe Rommens (belga) négyessel, így nem lenne meglepő a távozásuk, az pedig már eldőlt, hogy Mohamed Ben Romdan az egyiptomi Al-Ahlinál folytatja.

Nagy kérdés, hogy a tavasszal kölcsönben szerepelt kilenc játékos közül kivel milyen tervei vannak a klubnak. Ezzel kapcsolatban Hajnal Tamás sportigazgató a Fradi Média Fradi Zóna című adásában elmondta, szeretnének minél előbb döntést hozni, kik akikkel számol a klub, az biztos, hogy a kölcsönből visszatérők közül az örmény válogatott Edgar Szevikjanra és a kétszeres magyar válogatott Baráth Péterre is kíváncsi a szakmai stáb, tehát ők minden bizonnyal meg fogják kapni a lehetőséget a bizonyításra a szakmai stábtól, de lehetnek további olyan, kölcsönből visszatérő labdarúgók is, akik az első csapattal kezdhetik meg a nyári felkészülést, ám nem mindenki.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Baráth Péter (Raków – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep – Törökország), Owusu Kwabena (ghánai, Ankaragücü – Törökország), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Cadu (brazil, Viktoria Plzen – Csehország), Anzor Mekvabisvili (grúz, Universitatea Craiova – Románia), Ötvös Bence (Paksi FC)

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismael Aaneba (francia),Virgil Misidjan (holland-suriname-i), Isaac Pappoe (ghánai), Philippe Rommens (belga)