Varju Benedek: Jó visszajelzés nekem a szerződéshosszabbítás

Ritkaság idehaza, ha egy-egy játékossal kapcsolatban hosszú távon gondolkodik a klubja – Varju Benedek örülhet, az MTK Budapest úgy vélte, meghosszabbítja jövő nyárig szóló megállapodását, és 2030-ig érvényes szerződéssel díjazza. A több poszton, a védelemben és egy sorral feljebb egyaránt bevethető futballista csapata gépezetének egyik fontos láncszeme, idénybeli húsz bajnokiján négy gólt szerzett, míg a Mol Magyar Kupában három meccsen két gólpasszt jegyzett.

„Először meglepődtem, hogy kétezerharmincig szeretne szerződést kötni velem a klub, idehaza ez kevésbé divat, de természetesen jólesett a lelkemnek, és gyorsan lezajlott az összes tárgyalás – mondta lapunknak Varju Benedek, az MTK Budapest 23 éves futballistája. – Jó visszajelzés nekem ez a megállapodás, még több erőt ad a folytatásra. Nem tudtam, de mint kiderült, a hazai jogszabályok szerint idehaza nem is lehet öt évnél hosszabb időre szerződést kötni – ha megoldható lenne, lehet, még tovább szóló megállapodást kaptam volna… Ez persze csak vicc! Már régóta, kétezertizenhét óta vagyok az MTK-nál, s úgy tűnik, még sokáig szolgálom a klubot. Persze az a célom, hogy egyszer légiós legyek, de nem mindenáron, akkor sem leszek csalódott, ha még öt évig az MTK játékosaként futballozom.”

Varju Benedek legközelebb Felcsúton bizonyíthat, az éllovas elleni bajnoki vasárnap 16.30 órakor kezdődik. Együttesével jó hangulatban készülhet a bajnokira, hiszen csütörtökön 4–2-es győzelmet arattak a Fehérvár FC elleni Mol Magyar Kupa-negyeddöntőben.

„Vasárnap kiderül, mennyit vett ki belőlünk a Fehérvár elleni mérkőzés. Jót tett a lelkünknek a siker, úgy lépünk pályára a Ferencváros elleni, idegenbeli kupaelődöntőben, hogy egy cél lebeg a szemünk előtt: eljutni a Puskás Arénába! Egyszer már szerepeltem az MTK-val a négy között, kétezerhúszban, de a Honvéd tizenegyesekkel fölénk kerekedett. A vasárnapi bajnokiról szólva úgy érzem, egyik csapat sem legyőzhetetlen, így a Puskás Akadémia sem, s bár tiszteljük ellenfelünket, jó eredményt akarunk elérni. Ha már ilyen jól állunk a tabellán, nagyszerű lenne felküzdeni magunkat a dobogóra.”

PÉCSI Ármin, a Puskás Akadémia kapusa a klubhonlapnak: „Jó mérkőzésre számítok, olyan hozzáállásra lesz szükség, mint amilyennel Nyíregyházán léptünk pályára. Az MTK keretében sok a kreatív támadó, szinte bárki helyzetbe tud kerülni, gyorsan játszanak rövid passzokkal, illetve a beadásokra is oda kell figyelni. Nekem a szerzett pontok száma, vagyis a csapat eredményessége a legfontosabb.”

NS-TIPP SOMOGYI Zsolt: „Hazai győzelmet ígér a papírforma, az MTK hét közben kupanegyeddöntőt játszott, ez is a Puskás Akadémia esélyeit növeli, de… A vendégeken nincs túlzottan nagy nyomás, nyugodtan futballozhatnak, azt pedig tudnak, és ha élvezik a játékot, bármelyik csapatnak gondot okozhatnak, szóval lehet ebből élvezetes, látványos meccs. De a bajnoki címre törő felcsútiak szerintem egy góllal megnyerik a mérkőzést.”

Tavaszi betegsége után Csóka Dániel (kékben) bejátszotta magát a Zalaegerszeg kezdőcsapatába (Fotó: Szabó Miklós)

CSÓKA DÁNIEL: SOKAT SZÁMÍT, HOGY KORÁBBAN JÁTSZOTTUNK A KUPÁBAN

Édesapja révén szép emlékek fűzik Székesfehérvárhoz Csóka Dánielt – a ZTE védője bízik benne, hogy harmadik nekifutásra sikerül legyőzniük a fehérváriakat.

Bajon harmadjára meglesz a győzelem? A ZTE egy-egy vereség és döntetlen után ismét összecsap a Fehérvárral az OTP Bank Liga 2024–2025-ös kiírásában, s a zalaiak abban reménykednek, hogy ezúttal övék lesz a három pont.

„Nem a visszavágás lebeg a szemünk előtt, hanem az, hogy egyre feljebb lépjünk a tabellán – mondta Csóka Dániel, a ZTE 25 éves védője. – Győzelmünkkel egy pontra megközelítenénk a Vidit, illetve el tudnánk távolodni a kiesőzónától. A Fehérvár elleni idénybeli két bajnokin sérülés miatt nem játszottam, de kívülről is láttam, hogy jóval több volt mindkét mérkőzésben. Előbb idegenben a hosszabbításban egyenlített ellenfelünk, majd hazai pályán egy-nullás vendégvezetésnél tizenegyest hibáztunk.”

Csóka Dániel a Vidi elleni hetedik mérkőzésére készül, s elmondta, szeret a fehérváriak ellen futballozni, ráadásul a ZTE-vel bajnoki címet szerző édesapja, Csóka Zsolt révén kötődik Székesfehérvárhoz.

„Mivel édesapám székesfehérvári, kiskoromban sokat voltunk a városban, szép emlékek fűznek oda. Amikor a Sóstói Stadionban játszunk, sok családtag, rokon és barát jön ki a meccsekre, ez most is így lesz. Ráadásul az első élvonalbeli gólomat is a Fehérvár ellen szereztem, ez is kellemes emlék. Ami a helyzetemet illeti, egyre jobb formában vagyok. Az idény eleje nem sikerült jól, csípőműtéten estem át, majd jött egy újabb sérülés, de a téli felkészülést végig tudtam csinálni. Aztán betegség miatt az első tavaszi fordulókban nem játszhattam, de a gyógyulásom után beverekedtem magam a kezdőbe. Az edzéseken igyekeztem olyan teljesítményt nyújtani, hogy megkapjam a játékperceket, szerencsére ez sikerült. Akkor tudok bent maradni a kezdőben, ha jól teljesítek, most pedig nagyszerűen megy a játék.”

A hét közben a ZTE továbbjutott, míg a Fehérvár kiesett a Mol Magyar Kupából, ráadásul a zalaiak kedden, a fehérváriak csütörtökön léptek pályára. Vajon ez mennyit számít?

„Sokat. Korábban mi is voltunk olyan helyzetben, hogy kevés idő telt el a kupameccs után, s igenis hatással volt a következő bajnoki ritmusára. Igaz, nem utaztak sokat, de tény, két nappal később játszottak, mint mi. Igyekszünk ezt is kihasználni. Hogy mire számítok? A Vidi játszó csapat, szeret sok passzal építkezni, elöl pedig Ivan Saponjics kitűnő formában van, rá kifejezetten figyelnünk kell. Ki-ki meccs lesz, a tabella is azt mutatja, hogy nagyjából azonos erősségű együttesek csapnak össze.”

A sorsoláson az is kiderült, hogy a ZTE ellenfele a kupa elődöntőjében a Paks lesz, a zalaiak már öt mérkőzés óta veretlenek a tolnaiakkal szemben.

„Reméljük, még legalább egy meccs erejéig kitoljuk ezt a sikeres szériát… Nehéz dolgunk lesz Pakson, amelynek csapata nem véletlenül dobogós a bajnokságban, s nem véletlenül veretlen még az idén. Azonban a kupaelődöntő még nem téma, addig van három bajnokink, csak az előttünk lévő feladatra koncentrálunk, de… Ha már eljutottunk idáig, be akarunk jutni a döntőbe.”