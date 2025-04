Baljós előjel: az Újpest legutóbb 3403 nappal ezelőtt győzte le az FTC-t

Kincses Sándor, 1986. március 29-én (3–1) a harmadik ferencvárosi gól szerzője: – Nyolcas osztályzatot kaptam? Nekem is lehetett szerencsém… Az Újpest szerzett vezetést, de a szünet előtt fordítottunk: Strausz László egyenlített, Pintér Attila tizenegyesből lőtt góljával már mi vezettünk. Az első félidő végén Répási László ment el a jobb szélen, jól adott be, mindenki középen helyezkedett, de elment felettük a labda, én pedig balról érkeztem egyedül, és mielőtt leesett volna a labda, kapásból, belsővel visszahelyeztem a bal alsó sarokba, Szendrei József onnan lépett el, esélye sem volt visszaérni – jó érzés volt. Akkoriban megesett, hogy negyven-ötvenezer néző jött össze a kettős rangadókon, így annak szurkolok, vasárnap is legyen telt ház, akkor van hangulata egy mérkőzésnek, ha tele a lelátó. Remélem, vasárnap is minden jegyet eladnak, a Fradi bár bukdácsolt az elmúlt hetekben, mintha kijött volna a hullámvölgyből, az Újpest nem sokat mutatott. Ősszel szorosabb meccseket játszottunk a lilákkal, ha nem javulnak fel az újpestiek, a bajnoki mérkőzés is sima Fradi-győzelemmel végződik – mi, régi játékosok biztosan ott leszünk!

Kerekes György, 1984 áprilisában az FTC (1–0), októberében az Újpesti Dózsa játékosaként (2–0) szerzett gólt a derbin: – Negyven éve már… Emlékszem, persze, 1984 év elején érkeztem a Fradihoz, Novák Dezső hívott, bár mire megérkeztem, Vincze Géza volt az edző, s ő már nem annyira favorizált... Két kupameccsel kezdtem, Budafokon és a Pécs ellen is gólt lőttem, így Diósgyőrben az első bajnokin is kezdtem – góllal. Végül tizenegy bajnokin hat gólt szereztem, három kupameccsen négyet, pedig akkor már sérült voltam, fájt a lábam. Kétszer nyertünk 1–0-ra a gólommal, az Újpest és utána a Pécs ellen, és mert néhány ponttal kerültük el a kiesést, sokan emlegetik: én tartottam bent a Fradit azon a tavaszon. Az Újpest ellen Sarlós András őrzött, labdába sem értem mellette, a 88. percben szögletet rúgtak, Bandi odaszólt: „Gyuri, előremegyek, befejelem, és nyerünk” – a beadást kifejelték a védők, Rubold Péter elvitte a labdát, beadta, és a jobb sarokba lőttem. A kezdőkörben találkoztunk Sarlós Andrással, nem volt boldog, a következőt mondta: „Gyuri, menj a francba, egyszer hagylak magadra, azonnal gólt rúgsz…” Nyáron Vincze Géza kijelentette, fiatalít, mehetek, amerre látok, s mivel hívott az Újpest, Ebedli Zoltánnal mentünk át. Az újságban megjelent, én nem akartam maradni, az utcán szidtak, hogy elhagytam a Fradit – hiába magyaráztam, eszembe sem jutott volna elmennem… A gólom? Törőcsik András dobta be nekem a labdát, lefordultam a védőmről és ballal elrúgtam Zsiborás Gábor mellett – fájdalmas, hogy ők ketten sincsenek már velünk... Kinek szurkolok? Mindkét klubot megszerettem, mindkét csapatban jól éreztem magam, így ma is semlegesként nézem a rangadót, de a Fradi előrébb tart, az Újpestnek vissza kellene találnia őszi önmagához.

