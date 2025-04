Nyíregyháza: jó eséllyel Szabó István lesz az új vezetőedző – NS-infó

A Nyíregyháza Spartacus hétfőn jelentette be Tímár Krisztián vezetőedző leváltását, s információink szerint már meg is találta a szakember utódját.

Bár Kuttor Attila is szerepelt a jelöltek között, végül jó eséllyel Szabó István lehet a befutó, aki legutóbb a Kecskemétet irányította. A KTE-vel is meg kellett állapodni a Nyíregyházának, mert a szakember az őszi leváltása ellenére még állományban volt a klubnál, de úgy tudjuk, a klubok megegyeztek és Szabó István is közel áll a megállapodáshoz a Nyíregyházával.

Szabót az elmúlt hónapokban több klub is kereste, a Vasasnál, a Honvédnál és Diósgyőrben is szóba került a neve, végül a Nyíregyháza szerződtetheti.