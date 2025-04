Mezei Szabolcs: Ezúttal a döntőbe jutás volt a lényeg

Az első gólt Mezei Szabolcs szerezte, és bár a góljához némi szerencse is kellett, hiszen az oldalról belőtt szabadrúgásába nem ért bele senki és úgy vágódott a labda a kapu jobb oldalába, ez semmit sem vesz el az érdemeiből – sőt.

„Valóban nem játszottunk fényesen, tudunk ennél sokkal jobban is futballozni – mondta mosolyogva lapunknak a paksiak középpályása. – A mérkőzés előtt sokszor beszélgettünk róla, ha nem is sziporkázó játékkal, de be kell jutnunk a döntőbe, ezúttal nem szabad a szépségre törekedni. Ebből a szempontból a kupasorozat más, mint a bajnokság. Szerencsére kedd este a Zalaegerszeg ellen ennyi is elég volt a fináléba jutáshoz.”

Ami Mezei Szabolcs gólját illeti, a játékos elsőre nem is tudta, hogy ő a gólszerző, nem volt biztos benne, hogy a kapu előtti kavarodásban végül hozzáért-e valaki a labdához vagy sem

Fotó: Kovács Péter

„Lenzsér Bence közel volt hozzá, hogy hozzáérjen a labdához, alighanem ez kellett ahhoz, hogy gól legyen a szabadrúgásból – így Mezei Szabolcs. – Nem lehet mondani, hogy tudatos gól volt, de mindenféleképpen a kapu felé szerettem volna tekerni. Az edzéseken is így szoktuk gyakorolni ezeket a szituációkat.”

A lefújást követően Bognár György vezetőedző úgy fogalmazott, azt érezte játékosain, hogy egygólos előny birtokában nem akarnak kockáztatni, és tényleg csak arra törekednek, hogy ott legyenek az MK-fináléban.

„Én is ezt éreztem a pályán – mondta a 24 éves futballista. – Próbáltunk a biztonságra törekedni, nem adni területet a ZTE-nek, mert rendkívül gyors és veszélyes támadói vannak. Igyekeztünk féken tartani őket, ami sikerült, hiszen nem volt nagyobb helyzetük a találkozón. Alighanem az eredménykényszer miatt is volt visszafogottabb a második félidő, de annyi baj legyen. Szerencsére jött ismét Böde Dániel, és eldöntötte a továbbjutást.”

A lefújás előtti pillanatokban annyi izgulnivalója mindenképpen volt a Paksnak, hogy a Zalaegerszeg szépítő gólját követően kezezést vizsgált a videóbíró, ám az ítélet szerint Ötvös Bence hátáról, nem a kezéről vágódott le a labda.

„Ott álltam a közelben, ezért nem izgultam. Láttam, hogy Ötvös Bence hátát érte a labda. Ezt követően volt még egy szöglete a ZTE-nek, de azt megúsztuk, így lehetett örülni.”

Nem mindennapi fegyvertény, hogy a paksiak egymás után másodszor jutottak be a Magyar Kupa döntőjébe, ám Mezei Szabolcs szerint az talán még nagyobb siker, hogy 2022-től kezdve már harmadszor lesz ott a fináléban a paksi együttes.

„Úgy néz ki, fekszik nekünk a kupasorozat. Négy idény alatt harmadszor jutunk be a döntőbe, óriási dolog ez! De tisztában vagyunk vele, a legnagyobb feladat még előttünk van, nehéz dolgunk lesz a döntőben. A Zalaegerszeg legyőzését követően örültünk az öltözőben, szerdára szabadnapot kaptunk a stábtól, fejben elkezdtük a ráhangolódást a hétvégi, Győr elleni bajnokira. Mégiscsak két, tavasszal veretlen csapat találkozik egymással. Ezért sem bántuk, hogy nem került sor hosszabbításra a keddi elődöntőben.”