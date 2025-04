Későn hajrázott a ZTE, a Paks sorozatban másodszor jutott be a Magyar Kupa döntőjébe

MOL MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

PAKSI FC–ZTE FC 2–1 (1–0)

Paks, Fehérvári úti Stadion, 4095 néző. Vezette: Bogár Gergő (Bornemissza Norbert, Belicza Bence Péter)

PAKS: Kovácsik – Hinora (Osváth, a szünetben; Böde, 80.), Lenzsér, Kinyik, Vécsei, Silye – Papp K., Mezei Sz., Windecker (Gyurkits, 74.) – Haraszti Zs. (Ötvös, 58.), Könyves (Tóth B., 58.). Vezetőedző: Bognár György

ZTE: Gundel-Takács – Nyíri (Medgyes, 76.), Evangelu, Safronov, Várkonyi (Mim, 62.), Szendrei N. – Ipalibo (Szankovics, 76.), Csonka A., Bakti – Sajbán M. (Croizet, 62.), Krajcsovics. Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerző: Mezei Sz. (36.), Böde (83.), ill. Safronov (90+2.)

A VENDÉGSZURKOLÓK SZÁMÁRA fenntartott parkolóhely megtelt. Az aréna melletti kukoricaföldön elkerített területre egyre-másra érkeztek a buszok és autók Zalaegerszegről, és erősítésképpen több ferencvárosi drukker is Paksra érkezett, hogy a helyszínen segítse azt a zalai szurkolósereget, amellyel baráti kapcsolatot ápol. A fokozott hangulat sem segített a Zalaegerszegen!

A paksiak már a találkozó elején magasabb fokozatra kapcsoltak, az ötödik percben Mezei Szabolcs életerős lövését követően Gundel-Takács Bence bravúrral tornázta a lécre a labdát, centimétereken múlt, hogy a hazaiak gyorsan megszerezzék a vezetést. Az egerszegiek a szünetig így sem úszták meg Mezei-gól nélkül. A félidő hajrájában hazai oldalról szerencsés, a vendégek szempontjából peches góllal szerzett vezetést a Paks, Mezei Szabolcs oldalról élesen kapu elé lőtt szabadrúgása úgy pattant be a kapuba, hogy az ötös előtti tumultusban senki sem ért a labdához. Nem lehetett mondani, hogy érdemtelenül szerzett volna vezetést a hazai együttes, az első negyedórában egyértelműen kezdeményezőbb volt, és a szünet előtt is aktívabb volt ellenfelénél. Az MK keddi elődöntőjében voltak gyengébb periódusok is, sok volt a pontatlan passz, a feleslegesen eladott labda, a rossz irányba lőtt indítás. Egy-egy ilyen után a vendégek kispadja előtt nem véletlenül mérgelődött Márton Gábor vezetőedző, ha a kontrák közül egyet-kettőt pontosabban fejeznek be, sokkal veszélyesebbek lehettek volna.

S ha már a vendégek kispadja... Ott, ha csend nem is, béke honolt. Sokan emlékezhetnek, a hétvégi, drámai végjátékban Debrecenben 4–3-ra elveszített bajnokin Vlaszák Géza kapusedző és Vas László másodedző ugrott egymásnak a kispad előtt, ám a felek azóta tisztázták a nézeteltérést, és fátylat borítottak a történtekre.

Az első negyvenöt perc alapján óriási paksi fölényről azért nem lehetett beszélni, így a zalaiak okkal bízhattak benne, talán a második félidőre képesek lesznek felpörgetni támadójátékukat.

Ahogy arra számítani lehetett, a ZTE a fordulást követően próbálta nyomás alá helyezni a hazaiakat. A játék zömében a paksiak térfelén zajlott, és hogy a szünet utáni tíz percben látottakkal Bognár György, a hazaiak vezetőedzője nem volt elégedett, jól mutatta, hogy a szünetben pályára vezényelt Osváth Attila mellé érkezett előre Tóth Barna, a középpályára pedig Ötvös Bence. A zöld-fehérek szerencséje az volt, hogy a Zalaegerszeg sem tudott váratlant húzni, képtelen volt ritmust váltani. Ha próbálta is nyomás alá helyezni a paksi kaput, ez nem párosult helyzetekkel, és Márton Gábor változtatásai sem segítettek sokat a (támadó)játékon.

Bognár Györgynek a hajrában kényszerűségből kellett cserélnie, a csereként pályára küldött Osváth egy ütközést után a mellkasát fájlalta, helyére az immár ötszáz NB I-es mérkőzéssel büszkélkedő Böde Dániel érkezett, és…

…újabb fontos gólt szerzett!

A csatár nem sokkal pályára lépése után mesterien fordult kapura, távoli lövése nyomán a labda megpattanva védhetetlenül vágódott a zalai kapuba. Fontos találat volt ez, hiszen az utolsó pillanatokban (ugyancsak megpattanó lövésből) szépítettek a vendégek, sőt, lehetséges büntetőt is vizsgált a VAR-rendszer.

A vendégek egy álommal szegényebben térhettek haza, a Paks viszont nem mindennapi bravúrt elérve egymás után másodszor jutott be a Mol Magyar Kupa fináléjába, amelyet május 14-én rendeznek a Puskás Arénában, az ellenfél vagy az FTC vagy az MTK lesz – ez szerda este kiderül. 2–1