Maradt esélyük a kieső helyen állóknak az élvonalban, s még az Újpest sem nyugodhat meg...

Több bravúrt is elért a Zalaegerszeg az idén, ezért van most öt pont előnye a Nyíregyháza előtt: döntetlen a Ferencvárossal és a Pakssal, győzelem Újpesten és Székesfehérváron – ezeken a mérkőzéseken kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtott a Zete, egyértelműen élvonalbeli csapatnak mutatva magát. Ugyanakkor a kecskeméti vagy a győri vereség alkalmával nem volt meggyőző, hullámzó a teljesítménye, és hosszú túrák várnak rá: fellép Debrecenben, Diósgyőrben és a záró körben Nyíregyházán (fogadja viszont a Fradi, az Újpest és a Győr mellett a Kecskemétet is), kérdés, melyik arcát mutatja a hajrában. A fehérvári győzelem (2–0) nagyon sokat érhet.

Mindössze két pont választja el a Debrecent a Nyíregyházától – ez nem sok, de a Loki formája felfelé ível, bizakodhatnak a hajdúsági drukkerek. Két sikerrel indította 2025-öt a csapat (a Nyíregyháza és az MTK ellen), de a folytatás nem alakult jól: egymást követő négy mérkőzésen maradt pont nélkül. Ezt viszont három veretlen meccs követte. Már a győri 0–0 is biztató lehetett, hiszen a DVSC közelebb állt a győzelemhez, az utóbbi két meccsen hét gólt szerezve nyert: hármat a KTE, négyet a DVTK kapujába helyezett el, e hat pont pedig már a vonal fölé emelte a piros-fehéreket. Ha ezt a formát tudja tartani a Debrecen, elkerülheti a kiesést, a nyíregyházi fellépése mindig érdekes, április végén kulcsfontosságú is lesz. Megjegyzendő, hogy az együttes első és második számú kapusa, Hegyi Krisztián és Megyeri Balázs is kidőlt a sorból, előbbit már meg is műtötték (comb­izomszakadása volt), utóbbit pedig a klub tájékoztatása szerint a napokban operálják meg hasfali sérvvel, továbbá kezelik combközelítő izmai túlterheléses, gyulladásos panaszai miatt is.

Olvasóink szerint a Kecskemét és a Nyíregyháza lesz a két kieső



A Nemzeti Sport Online-on szavazást hirdettünk, azt kérdeztük olvasóinktól, melyik két csapat esik ki az NB I-ből az idény végén.

A szerda kora estig beérkező több mint 15 ezer voks alapján a döntő többség a Kecskemét és a Nyíregyháza Spartacus búcsúját jövendöli, vagyis a tabellán jelenleg utolsó, illetve utolsó előtti helyezett csapatét.

Mögöttük a Debrecen és a jelenleg 7. helyezett Újpest kapta a legtöbb voksot, miközben 170-en úgy gondolják, a mostani élbolyból kerül ki az egyik kieső.

A 27. FORDULÓ PROGRAMJA

Péntek

18.00: DVTK–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

20.30: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Szombat

14.15: ETO FC Győr–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)

19.45: ZTE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Vasárnap

14.00: Újpest FC–DVSC (Tv: M4 Sport)

19.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport+)