Vékony Bence: Szeretnénk a tabella elején maradni

Nem sokan tudják, de Vékony Bence fiatal kora ellenére hosszú utat járt be. A PAFC 19 éves középpályása Nagykanizsán kezdte a futballt, aztán megfordult a ZTE utánpótlásában és a szombathelyi Illés Akadémián, majd 2019 februárjában Felcsútra került. Végigjárta a korosztályos csapatokat, az utóbbi időben pedig csereként rendre lehetőséget kapott Hornyák Zsolt vezetőedzőtől.

„Remek visszajelzés ez, örülök, hogy az előző, DVTK elleni meccset leszámítva az összes idei bajnokin lehetőséget kaptam, sőt, a Nyíregyháza elleni kupamérkőzésen kezdő voltam – mondta lapunknak Vékony Bence. – Folytatnom kell a munkát, s ha megkapom a bizalmat, igyekszem élni vele. Igaz, rendre csak néhány percet töltök a pályán, ám ezt is megbecsülöm, igyekszem kihozni ebből a legtöbbet. Természetesen sokat segítenek a rutinos játékosok, kiemelném Nagy Zsoltot, aki példakép számomra. A pályán belül és kívül is felnézek rá, elképesztő profin kezel minket és profin viszonyul a futballhoz.”

Vékony Bence a PAFC U19-es csapatával szép menetelésen van túl az UEFA Ifjúsági Ligában, az Aberdeen és a Genk elleni párharcot sikeresen vette, ám az Aston Villa fiataljai már túl nagy falatnak bizonyultak. Vajon mekkora a különbség az NB I és az UEFA Ifjúsági Liga között?

„Nehéz összehasonlítani, de érezhető a különbség. Az »ifi BL« kupasorozat, más, mint a bajnokság. Igaz, felnőttszinten még nincs olyan sok tapasztalatom, de azt már érzékeltem, hogy a tempó, a gyorsaság és a fizikai kihívás jelentősebb, mint a korosztályos meccseken.”

A listavezető Puskás Akadémia három győzelmet követően két meccset is elveszített, előbb Nyíregyházán kiesett a Magyar Kupából, majd az előző bajnokin 2–1-re kikapott Diósgyőrben. Hullámvölgybe került a csapat?

„Nem. Ha megnézzük a két elveszített mérkőzést, a kupameccset mi uraltuk, ám sajnos egy rögzített helyzet után gólt kaptunk. Mentünk előre, voltak lehetőségeink, a kapufát is eltaláltuk, de sajnos nem találtunk be. A DVTK ellen a hajrában mindent egy lapra feltéve támadtunk a győzelemért, ám a DVSC elleni meccsel ellentétben most mi jöttünk ki rosszul belőle. Sajnos az lett a vesztünk, hogy a győzelmet szem előtt tartva mentünk előre a gólért. A bajnoki cím? Nem téma az öltözőben, de ha már vezetjük a táblázatot, mindent megteszünk, hogy a lehető legtovább az élen álljunk – akár a szezon végéig is. Természetesen figyeljük a tabellát, örültünk, hogy múlt héten a Ferencváros és a Paks is pontokat vesztett a közvetlen riválisok közül.”

A hétvégén a PAFC az Újpesthez látogat, amely ebben az évben nem nyert még bajnokit, s a szurkolói egyre feszültebbek emiatt.

„Nem lesz könnyű dolgunk, a szurkolói nyomás jól és rosszul is elsülhet. Az Újpest a drukkereiért is harcol, biztosan jó hangulat lesz.”

LABDARÚGÓ NB I

23. FORDULÓ

Vasárnap

15.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Korábban

Pénteken játszották

Kecskeméti TE–Fehérvár FC 2–2

Szombaton játszották

Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC Győr 0–1

Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest 1–1

Diósgyőri VTK–Paksi FC 0–2