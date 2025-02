NB I: Nyíregyháza–Kecskemét

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

Nyíregyháza, Új Városi Stadion, 14.30 óra. (Tv: M4 Sport.) Vezeti: Zierkelbach Péter

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Mindössze 7-szer csaptak össze az élvonalban, a nyírségiek első győzelme épp a két együttes legutóbbi, szeptemberi találkozóján jött össze (2–0). Négyszer végeztek döntetlenre, a KTE sikereinek száma 2.



♦ Nyíregyházán ez lesz a negyedik NB I-es találkozójuk, és a hazaiaknak eddig még egyszer sem sikerült diadalmaskodniuk: 2009 és 2015 tavaszán ikszeltek, míg 2010 májusában a kecskemétiek mind a három pontot hazavitték Szabolcsból (2–3).



♦ A Szpari pályaválasztása mellett a 2021–2022-es idényben, az NB II-ben fordulatos 2–2-t játszottak Balmazújvárosban, majd ugyanott tavaly áprilisban a Magyar Kupa negyeddöntőjében hátrányból felállva 2–1-re nyert az akkor még másodosztályú Nyíregyháza.



♦ A szabolcsiaké jelenleg a leghosszabb vereségsorozat az élvonalban. Tímár Krisztián együttese november 29-én 4–2-re verte meg a Paksot, azóta viszont zsinórban 3-szor veszített úgy, hogy a szünetben mindig ikszre állt. Vasárnap Debrecenben legalább betalált (1–3), de előtte kétszer a gól sem jött össze neki.



♦ A KTE még mindig utolsó, viszont figyelemre méltó, hogy a ZTE ellen közel félórás emberhátrányban kiharcolt sikerével (1–0) már 5 forduló óta veretlen (2 győzelem, 3 iksz) – ez a harmadik legtartósabb ilyen széria most az NB I-ben.



♦ A Nyíregyháza a pontjai több mint háromnegyedét házigazdaként gyűjtötte be, 18-ból 14-et, a mérlege 4 győzelem, 2 iksz, 3 kudarc. Az előző 4 otthoni találkozóján felváltva nyert, illetve vesztett. Ha ez a sorozat folytatódik, most győznie kellene.



♦ A Kecskemét idegenben 6 kudarccal kezdte az idényt, az előző 3 házon kívüli bajnokiján viszont már nem kapott ki: Győrben nyert, Debrecenben és Újpesten előnyről ikszelt.

A 19. FORDULÓ MŰSORA

február 7. (péntek)

MTK Budapest–Debreceni VSC 0–2

február 8. (szombat)

14.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

17.00: Paksi FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC Győr–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

február 9. (vasárnap)

15.30: ZTE FC–DVTK (Tv: M4 Sport)

18.00: Puskás Akadémia–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)