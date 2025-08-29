Az Aston Martin bizakodó, Verstappen szerint a top 5-be kerülés is nehéz lesz Zandvoortban

Noha a várt eső nem érkezett meg a pénteki szabadedzéseken, és csak a két esemény között eredt el az eső, így is meglehetősen kaotikus napon van túl a mezőny a 35. Holland Nagydíjnak otthont adó Zandvoortban.

Háromszor lendült a piros zászló: Andrea Kimi Antonelli, Lance Stroll és Alexander Albon is autót tört, Isack Hadjar alatt leállt a Racing Bulls, Lewis Hamilton két 360 fokos megpörgést is prezentált a Ferrarival, Cunoda Juki is meleg pillanatokat élt állt, George Russell a bokszutcában találta majdnem telibe Oscar Piastrit, míg Max Verstappen már a gyakorlás leintése után ásta el magát a kavicságyban, amikor a rajtgyakorlat után rontott az 1-es kanyarnál.

A MCLAREN PÉNZBÍRSÁGOT KAPOTT Piastrinak és a csapat képviselőjének a bokszutcai eset miatt volt jelenése a sportfelügyelőknél, akik a meghallgatás után 5 ezer eurós pénzbírságot szabtak ki a McLarennek.

Két biztos pont volt: Lando Norris elsősége, valamint az Aston Martin jó tempója. A brit mindkét edzésen a leggyorsabbnak bizonyult, miközben a silverstone-iak mindkétszer ott voltak legalább egy autóval a top 3-ban. Először Stroll a harmadik, majd Fernando Alonso a második lett, utóbbi Oscar Piastrit utasította maga mögé.

„Jó napunk volt, elég gyorsan visszarázódsz, szóval nem tartott sok időbe – kezdte az értékelést a nyitó nap leggyorsabbja. – Egészen jól kezelhető volt az autó, és úgy érzem, sikerült előrelépnünk a két szabadedzés között, de ezzel egy időben úgy tűnt, a többiek jobban felzárkóztak, mint mi azt szerettük volna. Még az Aston Martin és Fernando is gyors volt az első és a második tréningen is, mint ahogyan mostanság, de jelenleg szorosabb, mint mi azt szeretnénk. Az Aston Martin sosincs túl messze a második gyakorláson, elég gyakran és következetesen erősek, határozottan javulnak, Budapesten is jól voltak, szóval ez nem nagy meglepetés.”

„Pillanatnyilag az Aston Martin fest a leggyorsabb ellenfelünknek, de Max sem volt olyan messze. Ő keményebb gumikon volt, amelyik nem olyan jó. A Red Bull és a Ferrari kissé szenvedett, de általában véve is ez a helyzet, és mindig javulnak szombatra – magyarázta, majd az időjárásra is kitért, hiszen szombatra esőt jósolnak, és van esély rá, hogy a verseny is vizes körülmények között zajlik le. – Szombatra továbbra is esőt mondanak, és van esély arra is, hogy vasárnap is lesz csapadék. Pontosan ezért jó lett volna, ha ma tudunk teljesíteni néhány kört vizes körülmények között, hogy felkészülhessünk az előttünk álló napra. Izgalmas lesz.”

Az egyéni vb-összetettet tizennégy nagydíj után vezető Piastri a nyitányon 292, míg a folytatásban 89 ezreddel maradt el a csapattársától. „Kissé furcsa volt a mai nap. Nem igazán tudtad, hogy akkor használjad-e a gumikat, amikor egyértelműen száraz volt a pálya, vagy várj, és csökkentsd kicsit az üzemanyagszintet. Elég sok minden alakult másképp, mint azt megszokhattuk, és szerintem csak szombaton fog kiderülni, hogy ki hol tart valójában. Kicsit meglepő, hogy az Aston Martin ennyire az elejében volt ma, de már Budapesten is gyors volt.”

„Összességében egészen jó volt a nap. Sikerült javulni a nap folyamán, és magabiztosabbá váltam, miközben javultak a köridők is, ami mindig jó. Vannak még dolgok, amiken finomítani kell, de ez teljesen normális pénteken. Mindent összevetve pozitív volt az első nap.”

Noha a McLarent nagy falatnak tartja, Alonso meglehetősen pozitívan nyilatkozott a nyitó nap végén. „Igen, optimista vagyok, optimistább, mint más péntekek után. Magyarországon erősek voltunk, és most itt vagyunk a következő versenyen, Zandvoortban, és továbbra is jó tempót futunk a szabadedzéseken. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez csak gyakorlás, de jó ilyen elöl látni az időeredményeinket. Meglátjuk, mire lehetünk képesek szombaton.”

„Nem, nem igazán van esélyünk a pole pozícióra. Nem gondolom, hogy elérhető lenne a számunkra, hogy a McLarennel felvegyük a harcot, de talán más élcsapatokkal igen. A Mercedes, a Ferrari és a Red Bull sincs messze tőlünk, próbálunk versenyben lenni velük.”

Stroll az autótörése ellenére is elég optimista volt, ami mindenképpen biztató lehet az Aston Martin szempontjából. „Csak blokkoltam kicsit, és onnantól utas voltam. Ez benne van. Egész nap versenyképesnek tűntünk, Fernando a másodikon is ott volt. Úgy gondolom, jó helyzetben vagyunk, meglátjuk, mire jutunk szombaton.”

Nem volt erős napja a hazai közönség előtt versenyző Verstappennek, a holland a furcsa hibája mellett a tempót sem találta a Red Bull-lal, ötödik és hatodik hely íródott a neve mellé, miközben lemaradása először közel egy másodperc, majd szűk hat tizedmásodperc volt. „Szerintem már az is elég nehézséget fog okozni, hogy beférjünk az első ötösbe. Még mindig ugyanazokkal a dolgokkal szenvedünk, és most is sok mindent kipróbálunk, de úgy fest, ez nem igazán változtat semmit az alapvető problémánkon. Az éjszaka során igyekszünk még némi tempót találni, de nem számítok nagy fordulatra. Elég nehéz, és a nyomvonal nem igazán kedvez az autónk meglévő gondjainak.”

Nem találta a tempót a Ferrari sem: Charles Leclerc és Lewis Hamilton a nyitányon az első tízesbe sem fért bele, majd a nyolcadik és a hatodik pozícióba, lemaradása 8-9 tized körül mozgott.

„Úgy foglalnám össze, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz péntekünk volt, talán az eddigi legrosszabb az idén. Egyből a szünet után, szóval ez egyfajta ébresztő. De voltak már rossz péntekjeink, és most tőlünk függ, hogy meg tudjuk-e fordítani a helyzetet. Az biztos, hogy nem volt könnyű első napunk. Az első edzés rendkívül nehéz volt, a második már valamivel jobb volt, de még mindig messzebb voltunk, mint szerettük volna. Nem számítok rá, hogy teljesen meg tudnánk fordítani a helyzetet, mert szerintem a McLaren külön ligában van az Aston Martinnal, ami meglepett minket. Mindenesetre igyekszünk javítani a kocsin, sok a tennivalónk.”

„Az időveszteségünk kilencven százalékát két kanyarban szedjük össze. Van valami, amire az autónk pillanatnyilag nem képes. Rá kell jönnünk, miért összpontosul ez ennyire erre a két kanyarra. Általában véve nem így szokott lenni, próbálunk megoldást találni rá. Nem tudom, mire lehetünk képesek. Ez egy nagyon furcsa szezon. Sosem hittem volna, hogy pole pozíciót szerzek Budapesten, szóval nem igazán szeretnék célokat kitűzni magam elé, mert egy nagyon nehéz hétvége után ezek nem igazán izgalmas célok. Szeretnénk fordítani a helyzeten, csodát tenni szombaton. De úgy hiszem, nem lesz könnyű hétvégénk.”

Hamilton mindkét szabadedzésen bemutatott egy-egy megpördülést, de a második gyakorláson sikerült előrelépnie a hatodik helyre, és nagyjából egy tizeddel előzte meg a márkatársát. A hétszeres világbajnoknak erős hétvégére lenne szüksége a magyarországi kudarc után, de egyelőre nem tűnik úgy, hogy ez összejöhet. „Nem volt a legrosszabb ez a nap. Úgy gondolom, sikerült előrelépnünk. Az első edzésen nyilvánvalóan eléggé nagy volt a lemaradásunk, messzebb voltunk, mint normális esetben. Az első kör egészen erősnek tűnt a visszatérés után, aztán elég nagy kihívás volt. Az ebédszünetben javultunk, de így is elég nagy volt a hátrányunk, szóval lesz min dolgozunk az éjszaka folyamán.”

A brit beszélt a két hibájáról is. „Az elsőnél egyszerűen túlságosan nyomtam. Az útfekvés nem olyan volt, mint azt szerettük volna, mert az autó elég kiszámíthatatlan volt. A másodiknál elcsíptem a füvet, és megcsúsztam. Ennyi. Nyomtam, ami szerintem jó. Remélem, több ilyen eset nem fordul elő.”

Folytatás szombaton 11 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.



HOLLAND NAGYDÍJ, AZ ELSŐ SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:10.278 átlag: 218.167 km/ó 35 kör 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:10.570 0.292 mp h. 32 3. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:10.779 0.501 25 4. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:10.841 0.563 25 5. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:11.171 0.893 33 6. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:11.218 0.940 24 7. George Russell brit Mercedes 1:11.386 1.108 29 8. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:11.458 1.180 33 9. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:11.509 1.231 30 10. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:11.613 1.335 30 11. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:11.753 1.475 29 12. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:11.772 1.494 30 13. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:11.875 1.597 30 14. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:11.951 1.673 32 15. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:11.960 1.682 28 16. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:12.126 1.848 24 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:12.144 1.866 29 18. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:12.276 1.998 27 19. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:12.564 2.286 30 20. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:14.275 3.997 6

HOLLAND NAGYDÍJ, A MÁSODIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:09.890 átlag: 219.379 km/ó 28 kör 2. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:09.977 0.087 mp h. 20 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:09.979 0.089 29 4. George Russell brit Mercedes 1:10.274 0.384 25 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:10.478 0.588 23 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:10.738 0.848 22 7. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:10.795 0.905 26 8. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:10.834 0.944 23 9. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:10.957 1.067 26 10. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:11.080 1.190 25 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:11.113 1.223 26 12. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:11.185 1.295 21 13. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:11.320 1.430 25 14. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:11.339 1.449 25 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:11.361 1.471 23 16. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:11.682 1.792 30 17. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:11.756 1.866 16 18. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:11.975 2.085 7 19. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:12.122 2.232 28 20. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda - 1