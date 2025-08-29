A szoros első félidő után bedarálta a Ferencváros az Esztergomot a női kézi NB I nyitányán

Hatalmas ováció fogadta Elek Gábort a népligeti Elek Gyula Arénában. De nemcsak neki, hanem a másik korábbi ferencvárosi kedvencnek, Szöllősi-Zácsik Szandrának is kijutott a szívélyes fogadtatásból az idényrajton. Merthogy rangadóval startolt a női kézilabda NB I 75. évada, a korábbi kiírás ezüstérmese fogadta a bronzérmest. És történelmi volt az első találat is, először kiabálhatta a műsorközlő, hogy a gólszerző Emily Vogel. Az FTC német balátlövője ugyanis a nyáron megházasodott, felvette férje, a vízilabdás Vogel Simon nevét. A két tábor a lelátón, a két csapat a pályán vívott nagy harcot egymással, a 3. percben 3–2-re az esztergomiak vezettek. Három–nullás sorozattal reagáltak erre a hazaiak, és az első félidő nagy részében magabiztosan őrizték 2-3 gólos előnyüket Klujber Katrinék. A 10. percben Vilde Ingstadot köszönthették a pályán, a rutinos norvég beálló egy év után játszott ismét tétmeccsen, sőt, nem sokkal később első hivatalos FTC-s gólját is megszerezte.

A félidő hajrájára közelített az Esztergom, jól védett Herczeg Lili, a Metztől szerződtetett és már magyar állampolgár Jacques Emma révén egyre zárkózhattak volna a vendégek. Ekkor Laura Glauser még védett, ám a 29. percben már a francia kapus is tehetetlennek bizonyult, 14–13-at mutatott az eredményjelző Ballai Anna gólját követően. Orlane Kanor gyorsan visszaállította a különbséget, aztán Elek Gábor kért időt. A mester szavai hatásosnak bizonyultak, a végletekig kijátszott támadás végén Majoros Klaudia talált be, ezzel alakult ki a félidei, 15–14-es állás.

Esztergomi egyenlítéssel kezdődött a második játékrész, 3–3 után volt ismét egál. Erre megrázta magát az FTC, hat–nullás sorozattal szakította le a vendég piros mezeseket, akik védekezésben és támadásban is nehezen találták a fogást a zöld-fehéreken. Hársfalvi Júlia ejtése után Eleknek muszáj volt időt kérnie. Angela Malestein hétre növelhette volna az előnyt, de Herczeg hetest védett. A játék képe nem változott, a hangulat (és a hőmérséklet...) tetőfokára hágott az arénában, Klujber Katrin értékesített hetesével a 42. percben már nyolccal vezetett az FTC, míg továbbra sem jöttek az esztergomi gólok, 14 perc alatt mindössze háromra volt képes az Elek-csapat, miközben hátránya tízre nőtt.

Lett több is, Glauser védett, Hársfalvit indította, a szélső a ziccerben nem hibázott, az 51. percben csapata 31., saját maga negyedik találatát szerezte. Elek még egyszer időt kért, de az érdemi kérdések már jóval korábban eldőltek, mindenesetre a maroknyi vendégszurkoló kitartóan támogatta övéit. A végeredmény 36–26 lett, Jesper Jensen tehát győzelemmel mutatkozott be az FTC kispadján és készülhet a jövő szombati, Odense elleni Bajnokok Ligája-rajtra, míg a vendégek rögtön letudták az egyik legnehezebb idegenbeli mérkőzésüket, amit a mester korábbi szavai szerint inkább még a felkészülésük részének tekintettek.

NŐI KÉZILABDA NB I

A 9. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–MOL ESZTERGOM 36–26 (15–14)

Elek Gyula Aréna, 1100 néző. V: Felhő, Öcsi

FTC: GLAUSER – MALESTEIN 6 (1), Klujber 4 (3), Cvijics 1, Dimitrijeva 4, VOGEL 5, Márton G. Csere: Tranborg 2, HÁRSFALVI 4, KANOR 5, Tomori, Simon P. 2, Balázs, Ingstad 1, Bordás 2. Edző: Jesper Jensen

ESZTERGOM: HERCZEG – Kovács A. 1, Ballai B. 2, Szmolek 1, Szöllősi-Zácsik, FARAGÓ L. 5, Hajtai. Csere: Bukovszky (kapus), JACQUES 5, MAJOROS 2, Horváth F. 2, Varga E. 3 (3), BALLAI A. 5, Mlinkó, Teplán. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 12. perc: 8–5. 18. p.: 10–8. 35. p.: 21–15. 45. p.: 27–17

Kiállítások: 2, ill. 4 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – A mérkőzés eleje miatt szomorú vagyok, mert bár megbeszéltük, mégis középről kaptuk a gólokat. Ezek a védekezési hibák az egész első félidőre rányomták a bélyegüket. A szünetben megbeszéltük ezeket, fordulás után pedig feszesebb védekezésünknek köszönhetően le tudtunk lépni ellenfelünktől. Első mérkőzésnek kiváló volt.

Elek Gábor: – Többször elmondtam, hogy a felkészülési időszakban vagyunk még, ennek megfelelően fogtuk fel a mérkőzést. Az első félidőben jól zárt a védekezésünk, és a támadásbefejezéseink is jól működtek, azonban fordulás után kinyílt az olló, leginkább annak köszönhetően, hogy hibáinkat könyörtelenül kihasználta a Fradi.