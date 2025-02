Mim Gergely: Támadásban többet kell mutatnunk a Fradi ellen

ŐSZI MECCS LESZ.. Az 5. fordulóból elhalasztott mérkőzést pótol ugyanis a ZTE FC, hazai pályán fogadja szerda este a címvédő Ferencvárost. Nem indult jól a szezon a kék-fehéreknek, akik az utolsó helyen álló Kecskemét pályáján kaptak ki a 94. percben kapott tizenegyesgóllal 1–0-ra, így a kiesőzóna határán táncolnak.

„Nem így terveztük a kecskeméti meccset, sajnos nem működött a támadójátékunk – mondta lapunknak Mim Gergely, a ZTE 25 éves, az ősszel kiválóan teljesítő, hét gólig jutó középpályása. – Nem azt mutatta a csapat, amire képes, mindenképpen változtatnunk kell támadásban a Ferencváros ellen. Erre szerintem meg is van minden esélyünk, azt is el tudom képzelni, hogy hazai pályán megnyerjük a mérkőzést, de ismétlem, ehhez jelentősen javulnunk kell.”

Bár a Ferencváros a legutóbbi hat bajnokságot megnyerte, idén meglehetősen kétarcú: tud öt gólt kapni egy kieső helyen álló csapattól (Debrecen), miközben képes négyet rúgni egy holland élcsapatnak az Európa-ligában. Vajon melyik arcát mutatja a múlt hónapban edzőváltáson áteső fővárosi csapat a ZTE Arénában szerdán?

„Szerintem a Fradi is nagyon szeretne javítani az MTK elleni gól nélküli döntetlenje után – folytatta Mim Gergely. – Valóban nagyon kiszámíthatatlan az idei Ferencváros, de az európai porondon igencsak jó teljesítményt nyújtott, továbbjutott az Európa-ligában. A hazai bajnokságban hullajt pontokat, de elég mély a kerete ahhoz, hogy mindig a legjobb formában lévő emberei játsszanak. Sajnos nekünk elég sok sérültünk van, és többen is betegek voltak az elmúlt hetekben, kérdés, hányan tudják közülük vállalni a játékot szerdán. De minden pozícióra megvannak azok a játékosaink, akik meg tudják oldani azt is, ha nem a saját helyükön kell pályára lépniük.”

Az FTC a támadójátékot preferálja, így a ZTE védelmén feltehetően nagy lesz a nyomás.

„Bizonyára, de a védelmünk jól szerepelt a kecskeméti mérkőzésen, a hosszabbításig nem volt helyzete a hazaiaknak – reagált felvetésünkre a zalaegerszegi játékos. – A Fradi nyilván támadni fog idegenben is, de ez még előnyünkre is válhat, mert ha nagyon kinyílik hátul, kontratámadásokat tudunk vezetni. Bízom benne, hogy meglesznek a helyzeteink, fontos, hogy ki is tudjuk használni őket. A Ferencváros ellen sohasem fér bele, hogy eltékozoljuk a kínálkozó lehetőségeinket, határozottnak kell lennünk a kapu előtt.”

A zalaiak életében nem gyakori, hogy nyolc napon belül három bajnoki mérkőzést is játsszanak, így nagy hangsúlyt kaphat a játékosok erőnléte is. Érdeklődtünk Mim Gergelynél, hogyan készült erre az első heti nagyobb terhelésre a csapat.

„Nem készültünk rá külön, volt már máskor is három meccsünk rövid időn belül, ez nem okozhat gondot. Szerintem mindenkinek rendben van az erőnléte, bírnunk kell a terhelést. Persze, a sérültekkel és megbetegedőkkel nem számoltunk, de meg kell oldani ezt a helyzetet is. Bizakodva várom a Fradi elleni mérkőzést, szerintem van esélyünk jó eredményt elérni.”

NS-tipp EREDETILEG AUGUSZTUS VÉGÉN kellett volna megrendezni ezt a mérkőzést, jó kérdés, hogy melyik csapat járt jobban a februári időponttal… Az biztos, hogy sem a ZTE, sem a Fradi nem úgy kezdte a tavaszt, ahogyan szerette volna, most pedig egymás ellen javíthatnak. A hazaiak a bennmaradásért, a vendégek a bajnoki címért küzdenek, szerdán érvényesül a papírforma, a Ferencvárosé lesz a három pont. (Judi Ádám)

NB I

AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

1. Puskás Akadémia 18 11 2 5 29–19 +10 35 2. Ferencvárosi TC 17 10 5 2 28–16 +12 35 3. Diósgyőri VTK 18 8 7 3 26–22 +4 31 4. MTK Budapest 18 9 3 6 30–23 +7 30 5. Paksi FC 18 8 4 6 35–31 +4 28 6. Újpest FC 18 7 7 4 22–15 +7 28 7. Fehérvár FC 18 7 3 8 25–25 0 24 8. ETO FC Győr 18 4 7 7 24–27 –3 19 9. Nyíregyháza Spartacus 18 5 3 10 22–32 –10 18 10. Zalaegerszegi TE 17 4 4 9 20–25 –5 16 11. Debreceni VSC 18 4 4 10 28–38 –10 16 12. Kecskeméti TE 18 3 5 10 13–29 –16 14 az állás