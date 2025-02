Futballőrült családból érkezett Kristian Sekularac – az FTC ellen szerezheti meg első sikerét a Vidiben

Fehérvár FC–Ferencvárosi TC

A szerb labdarúgás egyik kiemelkedő alakja, Dragoszlav Sekularac játékosként olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes, ötszörös jugoszláv bajnok, edzőként 1989–1990-ben duplázott (bajnoki cím, kupagyőzelem) vele a Crvena zvezda – nevét örökre beírta a sportág történelemkönyvébe. A Sekularac család szinte minden férfitagja megfordult Európa futballpályáin, Dragoszlav testvérének unokája, Kristian Sekularac február eleje óta a Fehérvárban szerepel.

„A családomban mindenki futballőrült, egészen kicsi korom óta a labda volt életem központjában – árulta el lapunk érdeklődésére a 21 éves támadó középpályás. – Nagyon szeretem a labdarúgást, ezt mindenképpen a családomnak köszönhetem. Sohasem volt B-terv, mindig is profi labdarúgó akartam lenni!”

A szerb származású, svájci, angol és német állampolgárságú (utánpótlásszinten Svájc válogatottját erősítő) játékos 16 évesen a Servette akadémiáján bontogatta szárnyait, tehetségére azonban gyorsan felfigyeltek, onnan 2020-ban, 17 évesen a Juventus Primavera csapatába szerződött – fejlődésében ezt az időszakot tekinti a leginkább számottevőnek.

Kristian Sekularac nagyapjának testvére, Dragoszlav Sekularac Eb-döntőt is játszott

„A Juve akadémiáján töltött időre hálás szívvel emlékszem vissza – mondta az egyszeres svájci U21-es válogatott labdarúgó. – Taktikailag rengeteget fejlődtem, főleg a védekezésre fektettek nagy hangsúlyt Olaszországban, illetve a konditeremben is mindig kemény munka folyt, hiszen erőtől duzzadó játékot követeltek tőlünk. Természetesen a játék is nagyon gyors volt, emlékszem, mindig kétszer-háromszor körbe kellett néznem, mielőtt kértem volna a labdát, mivel amint lekezeltem, ketten máris a nyakamon voltak. De a legfontosabb mégis az, hogy belénk nevelték a győztes mentalitást, hogy minden meccset meg kell nyerni. Ezt a szemléletet hoztam magammal Székesfehérvárra is.”

VÉLEMÉNY: ROBBIE KEANE „Tisztában vagyunk vele, hogy az NB I-ben nehéz ellenfelekkel találkozunk, és sokat kell fejlődnünk, ha az idény végén a magasba akarjuk emelni a bajnoki serleget” – mondta a Ferencváros vezetőedzője a fradi.hu-nak.

Az olasz kalandot követően Sekularac Londonba igazolt, az elmúlt két és fél évet a Fulham korosztályos csapataiban töltötte. A Premier League-ben csak a kispadig jutott, ám az U21-es csapatban ebben az idényben – leginkább szélsőként – 13 meccsen nyolc gólt szerzett, igazolva képességeit, a Transfermarkt pedig 200 ezer euróra taksálja piaci értékét. Nagy erősítés lehet tehát a Fehérvárnak, múlt hét pénteken az ETO FC Győr ellen (0–1) csereként be is mutatkozott a magyar első osztályban.

„Jól érzem magam Székesfehérváron. Tetszik a város és a nevezetességei, a klubnál pedig a személyzet, a játékosok és a szurkolók is tárt karokkal vártak, mindenki kedves és segítőkész. Az edzéseken már kialakult egy elképzelés a fejemben, majd élesben is megtapasztaltam az NB I-et. Tetszett az iram, rengeteget futottam, sok párharcba belementem, illetve a kombinatív játékelemek is tetszetősek voltak. Keserédes volt az ETO elleni bemutatkozásom, mert sajnos kikaptunk. De hiszem, hogy még sok győztes meccset játszom fehérvári színekben!”

Vasárnap hazai pályán szerezheti meg első sikerét a Vidiben az Európa-ligából kieső Ferencváros ellen.

NS-TIPP: BORBOLA BENCE SENKI SEM LEHET NYUGODT. A Fe­hérvárnak és a Ferencvárosnak is már hátrafelé kell nézegetnie a tabellán, igaz, más-más okból. Mindkét csapatnak kellenek a pontok, mint a falat kenyér, de az FTC-t a nagyobb kényszer ezúttal hozzásegíti a győzelemhez.

ETO FC Győr–Zalaegerszegi TE FC

A tavasszal is szárnyal Claudiu Bumba, az ETO FC Győr házi gólkirálya. A csapat idei három bajnokiján két gólpasszt adott, ebből a múlt heti, Daniel Stefulj gólját előkészítő átadás győzelmet ért a Vidi otthonában, és az Újpest elleni hazai 3–0 alkalmával gólt is szerzett. A 2024–2025-ös idényben 16 mérkőzésen lépett pályára, hét gól és öt gólpassz volt a mérlege, pedig két hónapot kihagyott bokasérülés miatt. A kanadai táblázaton a 21. forduló előtt Nagy Zsolt (nyolc gól, nyolc gólpassz) szerepelt csak előtte, Dzsudzsák Balázzsal (két gól, kilenc gólpassz) és Böde Dániellel (11 gól) azért állt holtversenyben a második helyen, mert hétből egy gólját a kupában szerezte. Az ősszel éppen a vasárnapi ellenfél otthonában, Zalaegerszegen tért vissza, rögtön győztes gólt szerzett (2–1), s bár számos támadó érkezett a csapathoz a nyár óta, képességei és formája alapján továbbra is megkérdőjelezhetetlen a helye a csapatban. Érdemes megvizsgálni a statisztikáit a felvidéki szakember, Borbély Balázs tavaly tavaszi kinevezése óta: 21 tétmeccsen játszott Bumba, 14 gólt szerzett és hét gólpasszt adott, tehát minden mérkőzésre jut egy kanadai pontja.

Claudiu Bumba gólokat szerez, gólpasszokat ad a jó formában lévő győri csapatban (Fotó: Árvai Károly)

Megnéztük szakmai partnerünk, a Cube tükörszélsőkre (jobblábasként a bal, ballábasként jobb oldali szélsők, például Kovácsréti Márk, Horváth Krisztofer, Molnár Rajmund, Vazsdi Szahli, Katona Mátyás, Mohamed Ben Romdan, Elton Acolatse) vonatkozó támadóstatisztikáit. A poszton játszók közül Bumbáé a meccsenkénti legtöbb kapura lövés (3.3), a legtöbb nagy gólhelyzet (0.71), illetve a nyílt játékhelyzetekből kialakított xG (0.41). Jónak számít a várható gól/lövés mutatója is, hiszen egy-egy lövése 0.12 várható góllal ér fel átlagosan, ami azt jelenti, általában jó helyen és helyzetben kerül lövőhelyzetbe, illetve jól is választ a lövőrepertoárjából. Passzstatisztikái ugyancsak kiemelkedők, nem a szél fújta össze az öt gólpasszt: meccsenkénti 0.55 kiugratása, négy beadása, több mint egy lövéshez vezető passza is a poszton játszók közül a felső harmadba tartozik.

Az Újpest és a Fehérvár legyőzése után hazai környezetben fogadja az ETO a ZTE-t, ám túl magabiztos annak ellenére sem lehet, hogy a csapat és Bumba remek formában futballozik. Márton Gábor vezetőedző zalai együttese is mindent megtesz NB I-es tagsága meghosszabbításáért, a négy tavaszi meccsen hét pontot szerzett, s Győrben folytatná jó szereplését, várhatóan ismét Mim Gergellyel a kezdőcsapatban.

NS-TIPP: MOHAI DOMINIK NOHA AZ ETO ÉS A ZTE a veszélyzónából menekül és egyelőre az alsóházban szerepel, a tavasszal mindkettő jó formában van, hét-hét pontot szerzett. Hogy a semleges nézőnek melyik csapat a szimpatikusabb, nem tudom, de a három pont a hazaiaké lesz, 2–0-ra győznek.

NB I, 21. FORDULÓ

Vasárnap

15.30: ETO FC Győr–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Fehérvár FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Puskás Akadémia–Kecskeméti TE 4–2

Paksi FC–DVSC 4–3

Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 0–0

Pénteken játszották

MTK Budapest–DVTK 4–0