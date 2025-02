Kiütés! Radenkovics távozása után négyet kapott a DVTK az MTK otthonában

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

MTK Budapest–Diósgyőri VTK 4–0 (2–0)

Budapest, Hidegkuti Nándor Stadion. Vezette: Derdák

Gólszerző: Kovács P. (26.), Jurina (41.), Kádár T. (58.), Varju (78.)

A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!

SÁL, SAPKA, KESZTYŰ – mindenki megpróbálta felvenni a harcot a dermesztő hideg ellen péntek este a forduló nyitó napján a Hidegkuti-stadionban. A futballkedvelőknek nincs szerencséjük az időjárással, igaz, februárban indokolt, ha ennyire alacsony a hőmérséklet, és bár lehet azon viccelődni, hogy a futballisták iparkodtak, nehogy megfázzanak, a nézők aligha érezték jól magukat. S a pályának sem tesz jót, ha ilyenkor használják – hiába fűtik a gyepet, az egyik tizenhatos előterében így sem tudott kiolvadni a fű.

Ám az gyorsan kiderült, hogy sem az MTK Budapest, sem a Diósgyőr nem akar a külső körülményekkel foglalkozni – akármilyen hideg volt, mindkét csapat teljes lendülettel vetette bele magát a küzdelembe. A DVTK edzőváltáson esett át a Nyíregyháza elleni hazai vereség után, a szurkolók eredményesebb folytatást reméltek, míg az MTK a sereghajtó Kecskemét otthonában kapott ki 5–0-ra. Annak ellenére, hogy a korábbi MTK-játékos, Gera Dániel az első percekben azonnal vezetést szerezhetett volna a borsodiaknak, az első félidőben az volt az ember benyomása, hogy az MTK reagált jobban az elmúlt hetek kudarcaira. Még úgy is, hogy a védelem alapembere, Ilia Beriasvili továbbra sem bevethető, Németh Krisztián sincs még tökéletese állapotban (a kispadon kezdte a mérkőzést), de Bognár István két akciója már jelezte, hogy a házigazda az összeszedettebb. Marin Jurina fejesét követően a labda a lécen csattant, és az MTK szurkolói aggódva néztek egymásra: csak nem akar összejönni az első gól 2025-ben. Ám még idejük sem volt ezen keseregni a hazaiaknak, amikor az alkalmi balhátvéd, Kovács Patrik betört a tizenhatoson belülre, és megszerezte a vezetést. Még a nézőtéren is érezni lehetett, mekkora kő vagy inkább szikladarab gördült le a budapestiek szívéről, bejött, amit elképzeltek, és megszerezték a vezetést.

A Diósgyőr próbált reagálni, s bár tagadhatatlan, hogy sokat futottak a piros-fehérek, az első félidő második felében alig tudtak eljutni a hazaiak tizenhatosáig. Sőt, a szünet előtti periódusban úgy tűnt, az MTK közelebb áll a második gólhoz, mint a DVTK az egyenlítéshez – és ez az érzés be is igazolódott. Marin Jurina került lövőhelyzetbe, talán kommunikációs hiba zavarta a vendégek védekezését, mindenesetre a kék-fehérek csatára teljesen egyedül vehette át a labdát, és nem hibázott. Jó iramú volt a mérkőzés, mindkét csapat tagjai rengeteget futottak.

A Diósgyőr mindent egy lapra téve rohamozni kezdett, nekiesett ellenfelének, hogy ledolgozza kétgólos hátrányát – ez logikus folytatásnak tűnhetett volna, de egyáltalán nem így történt. A szünet után is úgy folytatódott a mérkőzés, mintha az MTK került volna hátrányba, a kék-fehérek tűntek akaratosabbnak, a labda főleg a diósgyőri térfélen pattogott, és a rutinos Kádár Tamás minden tapasztalatát kihasználva közelről megszerezte a harmadik gólt is, tulajdonképpen eldöntve a mérkőzést is.

A DVTK játékosai tették a dolgukat, ám érezni lehetett, minden reményüket elvesztették, nem hisznek a csodában, nem hisznek abban, hogy péntek este bármi keresnivalójuk lehet. Úgy tűnik, mintha az edzőváltás megviselte volna a borsodi öltözőt, míg az MTK-nál csendben, higgadtan vették tudomásul a katasztrofális évkezdetet – és ez a csend kifizetődött. Az előző fordulóban a KTE-től kapott öt gólra négy rúgottal válaszoltak a kék-fehérek, mert Varju Benedek is betalált, így tetemes lett a két fél közötti különbség. A péntek este tanúsága szerint az MTK Budapest elindult felfelé, míg a Diósgyőr, félő, mély gödörbe került, és kérdés, milyen gyorsan tud ebből kikászálódni. 4–0

