Ezúttal Könyves duplázott csereként, a Paks a Debrecent is legyőzve már második a tabellán

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

PAKS–DEBRECENI VSC 4–3 (2–0)

Paks, Paksi FC Stadion. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Ádám M. (34. – 11-esből), Silye (38.), Könyves (73., 89.), ill. B. Domingues (64.), Maurides (70., 90+5.)

A Paks egyike ama három csapatnak (a KTE és az ETO mellett), amely hét pontot szerzett az első három tavaszi fordulóban, ám szombati ellenfele, a DVSC is közel állt ahhoz, hogy elmondhassa ezt magáról. Az esztendőnek a 11. helyről nekivágó debreceni együttes indításként a Nyíregyházát győzte le 3–1-re, majd 2–0-ra nyert az MTK Budapest vendégeként, aztán a listavezető Puskás Akadémia ellen is előnyben volt egy félidő után, ám hiába tűnt úgy, hogy bravúrral pontot szerezhet, a 95. percben kapott góllal 2–1-es vereséget szenvedett. A téli átigazolási időszakban megerősödő Loki más szintet képvisel, mint az ősszel, ám a bennmaradásért zajló harc azért sem egyszerű, mert jól láthatóan a riválisok is mindent elkövetnek a megkapaszkodás érdekében.

Noha a Paks egy ideje élcsapatnak számít, a találkozó előtt még pályaválasztóként is némi mínuszban volt riválisával szemben (öt győzelem, 11 döntetlen és hat vereség), ám mert remek formában várta a bajnokit, volt esély az eredménysor javítására. Bognár György vezetőedző egyébként két helyen változtatott az előző heti, Ferencváros elleni kezdő tizenegyen: Horváth Kevin ezúttal a kispadon kapott helyet, Mezei Szabolcs sérült, ugyanakkor Tóth Barna és a felépülő Windecker József kezdett – gyengébb aligha lett velük a csapat. Meglepőt inkább a vendégek mestere, Nestor El Maestro húzott, egyfelől Dzsudzsák Balázst a kispadra ültette, másrészt a két vérbeli támadót, Roque Mauridest és Bárány Donátot a kezdőbe állította.

Másfél perce sem tartott a mérkőzés, Silye Erik bal oldali beadása után a hosszú oldalon érkező Osváth Attila máris kapura lőhetett a 16-oson belülről, és ha Vajda Botond nem blokkol, a jobb alsó sarokban köthetett volna ki a labda. A 11. percben a vendégtérfél közepén Ötvös Bence tartotta meg harcosan a labdát, megindult, betört a büntetőterületen belülre, egy csellel lövőhelyzetbe hozta magát, de nem volt erő a lövésében, Hegyi Krisztián biztosan védett.

A 15. percben a debreceni szurkolók Éger Lászlót éltették, aki a Paks alkalmazottja, ám futballistaként sikeres éveket töltött el Debrecenben, mi több, az ősszel Máté Csaba segítőjeként a DVSC sikeréért dolgozott. Rönnlöf Castegren jobb oldali beadása azért jelezte, a DVSC nem csupán kapott gól nélkül akarja megúszni a párharcot, sőt a játékrész közepén Brandon Domingues megindulása után Bárány Donát már helyzetbe is került, de közeli, éles szögből leadott lövését Szappanos Péter védte. Fél óra futballt követően Szuhodovszki Soma érkezett jól Castegren jobb szélről jövő beadására, ám fejese után a labda nem találta el a kaput, majd a másik oldalon az előretörő Lenzsér Bence csinált pimasz cselt a 16-oson belül Domingues mellett, aki buktatta. A tizenegyest nem a biztos ítélet-végrehajtó Ötvös Bence végezte el, hanem Ádám Martin, aki higgadt lövéssel 2022. május 4. után (3–3 Gyirmóton) először volt eredményes az NB I-ben.

Lendületben maradt a Paks, kisszögletet követően a beívelt labdát Szuhodovszki Soma röviden fejelte ki, a hosszú oldalon érkezett Silye Erik, és ballal úgy 13-14 méterről irgalmatlanul nagy gólt lőtt a jobb felső sarokba.

A folytatásra a vendégeknél érkezett Dzsudzsák Balázs, aktívan is kezdett a Debrecen, ám helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. Vécsei Bálint beadása után Tóth Barna fejelhetett volna gólt, csakhogy a jobb sarok mellé bólintott. Dzsudzsák bal oldali szöglete után a hazai védők nem figyeltek Dominguesre a hosszú oldalon, közelről szépített, máris nyílt lett a bajnoki.

Azonnal visszaállhatott volna a kétgólos hazai vezetés, Ádám Martin ziccerben lépett ki, ám Hegyi Krisztián ismét bravúrral védett. A játék képe indokolta, hogy hazai oldalon érkezzen Böde Dániel és Könyves Norbert, pláne azért, mert ekkor már 2–2 volt az állás. Dzsudzsák ismét gólpasszt adott, Roque Maurides fejesét pedig Szappanos nem tudta hárítani. Könyves Norbert szinte azonnal meghálálta a bizalmat, szép tekeréssel juttatta ismét vezetéshez a Paksot, majd a 89. percben hazai kontratámadásnál egyedül lépett ki, és szép testcsel utáni lövésével eldöntötte a három pont sorsát. A hosszabbításban Maurides már csak szépíteni tudott. 4–3

