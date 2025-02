Nem született gól a Nyíregyháza és az Újpest bajnokiján

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ÚJPEST FC 0–0

Nyíregyháza, Nyíregyháza Városi Stadion. Vezette: Berke

Kiállítva: Nagy D. (24.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Az eddig lejátszott három teljes tavaszi (inkább téli…) forduló alapján feje tetejére állt a bajnokság 2024-es szakaszának tabellája. Péntekig gyengélkedett az MTK, no meg a Diósgyőr, a Ferencváros és az Újpest is. A lilák egy ponttal a tarsolyukban érkeztek Nyíregyházára, ahol a Spartacus a múlt heti miskolci győzelmével (2–1) talált magára.

Tímár Krisztián vezetőedző gondjai mégsem enyhültek, a DVTK elleni győzők közül ugyanis betegség miatt nem számíthatott az első gólt szerző Beke Péterre (térdszalagsérülést szenvedett az egyik hétközi edzésen), a második gólnál gólpasszt jegyző Toma Györgyre, aki Jaroslav Navrátilhoz hasonlóan megbetegedett. Újpesti oldalon a december 1-i, Fradi elleni rangadó (0–0) óta először került a csapatba a kapitány Matija Ljujics, Tom Lacoux kiállítás, Fiola Attila öt sárga lap miatt hiányzott, míg Bese Barnabás sérült.

Tizenhat évvel ezelőtt is találkozott egymással ezen a napon a két csapat, akkor az Újpest nyert 3–1-re. Változnak az idők, akkor az a 2009-es esztendő első meccse volt havas-jeges körülmények között, most pedig már az esztendő negyedik fellépése következett – tartós mínuszok közepette. Más, mindkét klub számára sokkal szomorúbb évforduló is erre a napra esik: 2018. február 22-én, 26 éves korában hunyt el az újpesti nevelésű Lázár Bence, aki utolsó tétmeccsét kölcsönjátékosként nyíregyházi színekben játszotta 2014 őszén. Kezdés előtt megemlékeztek az egykori futballistáról – mindkét tábor vastapsa mellett.

Riccardo Piscitellinek Pavlosz Korrea fejese, Tóth Balázsnak Mamoudou Karamoko éles szögből leadott lövése után kellett védenie, vagyis mindkét kapus bemelegedhetett az első negyedórában. A nyíregyháziak kottából dolgozhattak, elővehették a két héttel ezelőtti forgatókönyvet, de ettől hazai oldalon mindenki szívesen eltekintett volna. A Kecskemét ellen Aboubakar Keitát a 25., ezúttal Nagy Dominikot a 24. percben állították ki hasonló szabálytalanságért. A Szpari csapatkapitánya Ljujics bokájába talpalt bele, Berke Balázs pedig a videobíró felvételének elemzése után vette elő a piros lapot.