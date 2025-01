Fehérvár: egyiptomi csapat szerződtetné a válogatott csatárt – NS-infó

A Fehérvárban, az ősszel az NB I-ben hét gólt szerző Nejc Gradisar iránt több külföldi csapat is érdeklődött már a téli átigazolási időszakban, de eddig nem történt változás a csatár helyzetében, továbbra is a Fehérvárral készül és múlt héten gólt szerzett és gólpasszt is adott a szerb Teksztilac ellen 5–1-re megnyert edzőmeccsen.

A Nemzeti Sport Horvátországból úgy értesült, hogy a találkozón részt vettek egy egyiptomi, élvonalbeli klub vezetői, akik tárgyalásokat kezdtek a Fehérvár FC-vel a csatár szerződtetéséről. A támadó piaci értékét a Transfermarkt 800 ezer euróra taksálja, de ha valóban létrejön a megállapodás, várhatóan ennél jóval magasabb összegért válthatna klubot. A tárgyalások folyamatban vannak, Gradisar pedig közben továbbra is a Fehérvár umagi edzőtáborában készül.

A 22 éves, egyszeres szlovén válogatott csatár tavaly februárban Szlovéniából érkezett Fehérvárra, azóta 31 bajnokin nyolc gólt szerzett az NB I-ben.

A Fehérvár FC-t kerestük a hírrel kapcsolatban, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.