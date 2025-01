Egy átigazolás margójára – Bobory Balázs publicisztikája

NYOLC ÉV, HAT BAJNOKI CÍM és megannyi közös élmény, európai kupamenetelés után – egy időre biztosan – elbúcsúzott a Ferencvárostól Botka Endre. Vele kapcsolatban sokaknak akár az az érzete is lehet, hogy egy ősfradista távozott a klubtól, hiszen rajta kívül csak Dibusz Dénes köthető magyarként és hosszú ideje a zöld-fehérekhez, de hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a védő kispesti nevelés, ott is szerezte első bajnoki aranyérmét és 2017-ben költözött a Honvédtól a IX. kerületbe. Sokáig – ha egészséges volt – ott is alapemberként számoltak vele, de az ősszel végképp elfogyott körülötte a levegő, Pascal Jansen perememberként használta, előfordult, hogy tíz másodperces időhúzó cserének küldte be, amely, valljuk be, nagyfokú tiszteletlenség egy hétszeres bajnokkal, kétszeres MK-győztessel szemben, aki két Eb-t is megjárt és harmincszoros válogatott. Nem csodálom, hogy Botkának elege lett, és továbbállt, a sors furcsa fintora, hogy mikor sikerült nyélbe ütni az üzletet, már a holland vezetőedző is távozott a Fraditól, így a menekülés fő kiváltója tovább már nem keseríthette volna a hátvéd életét.

Ettől függetlenül főhősünk földrajzilag nem költözött messze, csak Kecskemétre kellett átcuccolnia, ami a család szempontjából mindenképpen jó döntésnek tűnik, ám szakmailag elég sok kérdést felvet. Abban biztos vagyok, Botka választásában főszerepet játszott, hogy új csapatánál (ahol több mint tíz éve szintén kölcsönben már futballozott) bizonyos Gera Zoltán ül a kispadon, akivel még játszott is együtt, és a ferencvárosi kötelékek rengeteget nyomhattak a latban. A korábbi virtuóz középpályás garantálhatta Botkának azt a szerepet, amely ideális számára, Kecskeméten feladatban és játékpercekben sem lesz hiány, és vélhetően az öltözőben is kell egy megfontolt, mégis erélyes hang, amely a kiesés elől menekülő csapat játékosait időnként helyre teszi, irányba állítja. A 30 éves futballista a megszerzett tapasztalatok, elért eredmények birtokában bátran készülhet vezérszerepre, azon túl, hogy szakmailag is fontos a segítsége, mert tovább kell stabilizálni a lila-fehérek védekezését.