Demjén Patrik: Tűzközelben kell maradnunk!

Kihagyta a főpróbát Demjén Patrik, az MTK Budapest 26 éves kapusa betegség miatt nem lépett pályára a múlt héten a Tatabánya elleni (3–0) felkészülési mérkőzésen.

„Egész héten betegeskedtem, két napig az ágyat nyomtam, lázas voltam, de hétfőn már edzettem” – mondta lapunknak Demjén Patrik, a kék-fehérek 26 éves kapusa. – „Kissé legyengültem, de miután a felkészülés során kemény munkát végeztünk, így hamar visszanyerem az erőmet. Szerencsére vasárnapig még van néhány nap hátra, biztos vagyok benne, addigra tökéletes állapotba kerülök. Ami a felkészülést illeti, hamar eltelt ez a körülbelül egy hónap, a törökországi edzőtábor is nagyszerűen sikerült. A csapat végig jó benyomást tett rám, ugyanolyan lelkesedéssel dolgoztunk, mint az ősszel, és olyan egységes játékot mutattunk be a felkészülés alatt is, mint az idényben végig. Ez nem azt jelenti, hogy megnyugodtunk és hátradőltünk, hogy minden a legnagyobb rendben, sőt, ilyenkor kell még keményebben dolgozni.”

Ami a kapushelyzetet illeti, az MTK-tól távozott a télen Rácz Gergő – Kispestre írt alá –, így a húszéves Csenterics Adrián és a 21 éves Balázs József készülhet arra, hogy beverekedje magát a kezdőbe.

„Mindkettejükkel jó kapcsolatban vagyok, segítjük egymást. Csenterics Adrián tavaly decemberben, a Fehérvár ellen három kettőre megnyert bajnokin debütált az élvonalban, szép jövő állhat előtte. Van benne lehetőség. Az edzéseken keményen dolgozik, lelkes, persze még tapasztalatot kell gyűjtenie, fontos meccseken kell jól teljesítenie ahhoz, hogy kiteljesedhessen. Biztosan kap még lehetőséget az idényben, hiszen az MTK célja, hogy beépítse a csapatba a fiatalokat, ez így természetes. Az más kérdés, hogy én pedig stabilan és kiemelkedően akarok védeni.”

Legközelebb a Ferencváros ellen bizonyíthat a kapus, az örökrangadót a Groupama Arénában rendezik vasárnap 20.15 órakor. Az MTK a negyedik helyen áll a tabellán, Horváth Dávid együttese csupán egypontos távolságból követi a harmadik Diósgyőrt. Ami a sérülteket illeti, egyelőre nem edzhet a csapattal a védő Ilja Beriasvili és a középpályás Kosznovszky Márk sem.

„Bizakodva várom a folytatást, hiszen a keretünk együtt maradt, a szakmai stábnak nem kellett új csapatot építenie. Fontos, hogy szerezzünk meglepetéseket, akár már vasárnap is: a Ferencváros erős, de ha meg akarjuk tartani előkelő helyünket, kellenek a bravúrok. Ha előttem nem Ilja Beriasvili, hanem Bobál Dávid játszik, nem jelent gondot, ő is rutinos, jó védő. A különbség csak annyi, hogy nem angolul, hanem magyarul kell majd megszólítanom… Ha ősszel nem játszott Beriasvili vagy Kádár Tamás, mindig megoldottuk, úgyhogy nem lesz ez másként a Fradi ellen sem. Fontos a jó rajt, kellenek a pontok, hiszen bár a reális célunk az első hat hely egyikének megszerzése, ha már ilyen közel állunk a dobogóhoz, jó lenne elcsípni. Minél tovább tűzközelben kell maradnunk, de lépésről lépésre kell haladnunk.”

Demjén Patrik így gondolkodik a válogatottságot illetően is: ha hétről hétre jól teljesít, lehet esélye arra, hogy Marco Rossi meghívót küldjön a Törökország elleni, márciusi Nemzetek Ligája-osztályozóra.

„Nincs sok idő márciusig, úgy gondolkodom, hogy már az első meccsen kiemelkedően kell teljesítenem. Óriási a konkurenciaharc, nehéz bekerülni a keretbe, de minden rajtam múlik: ha úgy érzem, mindent megtettem, tiszta lelkiismerettel várom a kerethirdetést. Ha nem kapok meghívót, dolgozom tovább, persze bízom benne, hogy számít rám a szövetségi kapitány.”