Videó: 23 méterről a hosszú felsőbe – Keita legnagyobb góljai

Keita legeredményesebb idénye a topligákban a 2016–2017-es volt, amikor nyolcszor is betalált az RB Leipzigben (nyolc gólpassz mellett). Az akkori gólokból készült az alábbi válogatás, melyből a legemlékezetesebb találatát a Freiburg ellen lőtte egy kis szöglet után, balról, 23 méterről a hosszú felső sarokba. A német élvonalban 63 meccsen 14 gólt szerzett.

A LEGSZEBB KEITA-GÓLOK A BUNDESLIGÁBAN

A Liverpoolban 129 tétmérkőzésen 11-szer volt eredményes, az első gólját a Premier League-ben egy közeli fejesből szerezte a Southampton ellen Trent Alexander-Arnold beadásából, de fejjel talált be például a volt csapata, a Salzburg elleni BL-meccsen is. Az egyik legemlékezetesebb liverpooli gólja nagyon hasonló volt ahhoz, amit a Freiburgnak lőtt még Németországban: a Premier League-ben a Chelsea volt az áldozat, a tizenhatoson kívülről, nagy erővel bombázott jobbal a bal felsőbe. Ugyanakkor nagy gólt lőtt a Crystal Palace-nak is, egy lecsorgó labdából, 17 méterről, kapásból a hosszúba, és hasonló kapáslövésből vette be a BL-ben az Atlético Madrid kapuját is.

KEITA-GÓLOK LIVERPOOLBAN

A gólokat tekintve profi pályafutása legeredményesebb időszakát egyébként az osztrák Red Bull Salzburgban töltötte, az osztrák együttesben 81 tétmeccsen 20 gólt szerzett. Bajnokin legutóbb a Liverpool játékosaként talált be, 2022 áprilisában a vörösök az ő góljával nyertek 1–0-ra a Newcastle vendégeként.