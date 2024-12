BL-győztes játékos a Fradiban: Naby Keita aláírt – hivatalos

„Fantasztikus igazolás! 35-szörös magyar bajnok és 24-szeres Magyar Kupa-győztes férfi labdarúgócsapatunkban folytatja pályafutását az 58-szoros guineai válogatott középpályás, a Liverpoollal korábban bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Naby Keita. A kiváló középpályás egy évre kölcsönbe érkezik az Üllői útra vételi opcióval” – írja a fradi.hu.

Keita lesz az NB I történetének második BL-győztes játékosa, a korábban az Újpestben futballozó brazil Bruno Moraes után, aki 2004-ben a Portóval nyert Bajnokok Ligáját, majd a 2012–2013-as idényben kilenc NB I-es meccsen négy gólt szerzett a liláknál.

Először szombaton írtunk arról, hogy a német sajtóhoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, a Ferencvárosnál szóba került a 2023 óta a Werder Bremenben szereplő Naby Keita kölcsönvétele, aki a hétvégén orvosi vizsgálatra érkezett a magyar bajnokhoz, vasárnap a ZTE elleni NB I-es meccsen a lelátón ült, és hétfő este már arról számolhattunk be, hogy az FTC hamarosan be is jelenti a szerződtetését.