Roló lehúzva! – Smahulya Ádám jegyzete

MINDKÉT DERBIN remekelt, lapunk mindkét Ferencváros elleni rangadón a mérkőzés emberének választotta, és szinte alig volt olyan találkozó az ősszel, amelyiken ne mutatott volna be egy-két bravúrt. Ezek után jóformán felesleges is volt számolgatni, de persze a hosszas matekozás után is az jött ki, hogy az osztályzatok alapján (6.167-es átlaggal) lapunknál Riccardo Piscitelli lett az őszi szezon legjobb futballistája. Teljesen megérdemelten. Azzal persze lehet vitatkozni, hogy Dibusz Dénes valóban csak az ötödik legjobb teljesítményt produkálta-e a posztján, azzal viszont aligha, hogy az olasz kapus az utóbbi hónapokban kiemelkedett a mezőnyből.

Ugyanez elmondható Nagy Zsoltról is, a Puskás Akadémia balszélsője egészen elképesztő őszt produkált, mellesleg ő nemcsak a bajnokságban, hanem a válogatottban és a Konferencialiga-selejtezőben is remekül futballozott. Rajtuk kívül csak ketten (Elton Acolaste és Yohan Croizet) érték el a hatos átlagot, és bár az osztályzás szubjektív műfaj, nyilvánvaló, hogy mindannyiuknak ott a helye az ősz álomcsapatában. Ami meglepő lehet, hogy az ötödik Paksból egyetlen játékos sem került be, de gyorsan tegyük hozzá, hogy Osváth Attilát és Windecker Józsefet is csak egy labdarúgó előzte meg a posztján. A Fehérvárból és a Kecskemétből viszont egyetlen labdarúgó sincs ott a posztonkénti rangsor első három helyén.

Az idény végére nyilván alakul, változik a rangsor, az viszont biztos, hogy ha a Milanban nevelkedő Riccardo Piscitelli tavasszal is olyan formában véd, mint az ősszel, akkor marad az élmezőnyben. A megszerzése is azt bizonyítja, hogy a Megyeri úton elkezdődött az építkezés – az alapok adva vannak. Az pedig már most kijelenthető, hogy a tavaszi tulajdonosváltás óta egyelőre az olasz kapus az Újpest legjobb igazolása. Sokszor hangsúlyozta, hogy az álma a nemzetközi kupaszereplés kiharcolása, és hogy pályára léphessen a BL-ben. Nos, utóbbi egyelőre még távolinak tűnik Újpesten, előbbire viszont a közeljövőben is lehet esély. A 31 éves kapuson biztosan nem múlik majd, kérdés, hogy a csapattársak is felnőnek-e a feladathoz.