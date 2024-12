Croizet 11-est hibázott, a Fehérvár elvitte a pontokat Zalaegerszegről

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

ZTE FC–FEHÉRVÁR FC 0–1 (0–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Káprály

Gólszerző: Melnik (71.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható.

Nem alakult jól a 15. forduló szombati játéknapja a ZTE-nek, de a Fehérvárnak sem. A sereghajtó KTE megszerezte idénybeli második győzelmét, Győrben verte meg 2–1-re az előző kilenc bajnokiján veretlen ETO-t, így négy pontra megközelítette a tizedik helyezett egerszegi riválisát és hatra a székesfehérvári együttest. Mindkét csapatnak óriási szüksége volt tehát a győzelemre, az előző hetek eredményei inkább a hazai labdarúgók önbizalmát növelhették. A ZTE az előző egerszegi mérkőzésén Yohan Croizet vezérletével 4–2-re legyőzte a remek formát mutató Puskás Akadémiát, de az is jelentős fegyverténynek számított, hogy Pakson majd egy félidőt emberhátrányban futballozva is képes volt pontot szerezni. Márton Gábor vezetőedzőnek Várkonyi Bence eltiltása miatt változtatnia kellett a védelem összetételén, és a paksi bajnokit kihagyó Szendrei Norbert került be a kezdő tizenegybe. Egyébként a mérkőzés napján tíz évvel meghosszabbították a szerződést (ami így 2034-ig van érvényben), amely az önkormányzat és a ZTE között köttetett, Balaicz Zoltán polgármester és Végh Gábor tulajdonos is egyetértett abban, az elkövetkezendő egy évtizedben is stabil NB I-es csapatot akarnak Zalaegerszegen látni.

A vendégek vezetőedzője, Pető Tamás négy helyen is változtatott az Újpest elleni kezdőhöz képest, Ivan Milicevic, Bohdan Melnik, Szabó Bálint és Nicolás Stefanelli is bekerült, és nagyon kevésen múlt, hogy az argentin támadó nem sokkal a kezdés után megszerezze csapatának a vezetést. Ehhez még csak helyzetre sem volt szükség, csakis vállalkozó kedvre: a 25 méterről leadott lövés után a labda a bal felső sarokba tartott, a kapufa kisegítette a hazaiakat, majd a labda keresztbe gurult a gólvonal előtt. A fehérváriak felállásában némi változást jelentett, hogy Holender Filipnek ezúttal nem a bal oldalvonal mellett kellett futballoznia, hanem a jobb szélen, védekezésben visszazárni, és persze támadásban segíteni az elöl lévőket. A Vidi középpályájáról ezúttal hiányzott Kalmár Zsolt, aki nem is oly rég hosszú sérülés után tért vissza, így terhelésével vigyáznia kell a szakmai stábnak, sok múlt azon, hogy a helyén bekerülő Szabó Bálint kreativitása mennyire érvényesül majd.

Nos, még húsz perce sem tartott a mérkőzés, amikor a paksiak kölcsönjátékosa, szabadrúgásból ívelt középre, a kapujából rossz ütemben kimozduló Németh Ervin Nejc Gradisar fejjel megelőzte, csak éppen célt tévesztett. A hazaiaktól Mim Gergely veszélyeztetett először, majd Yohan Croizet harcolt ki magának lövőhelyzetet, azonban nem találta el a kaput. Az első játékrész legszebb jelenete volt, amikor a vendégek belső védője, Nikola Szerafimov a saját térfelének közepéről pazar, ötvenméteres indítással ugratta ki Nejc Gradisart, aki Sztefanosz Evangelu szorításában 16 méterről átemelte a labdát Németh Ervin felett, ám az a kapu tetejére hullott… Egyértelműen a Fehérvár járt közelebb a gólszerzéshez, de lehetőségei kimaradtak, így gól nélkül ért véget az első negyvenöt perc.

A szünetben egyik oldalon sem volt változtatás, majd újra a vendégek előtt adódott helyzet, méghozzá egy bedobás után: Stefanelli lövését Németh védeni tudta. Medgyes Sinan bombája a másik kapusnak, Nagy Gergelynek adott munkát – ahogy telt az idő egyre inkább azt lehetett érezni, egyetlen találat eldöntheti a párharcot. Szabó Bálint elfutása után Kovács Mátyás lövésében volt benne a gólszerzés lehetősége, aztán a 71. percben már jött is az a bizonyos találat: Medgyes Sinan nem ugrott fel fejelni, Holender Filip középre lőtt labdájánál Sztefanosz Evangelu lyukat rúgott, Bohdan Melnik pedig köszönte, és élt a lehetőséggel.

Nem sokkal ezután hatalmas egyenlítési lehetőséghez jutott a ZTE, Káprály Mihály játékvezető ugyanis tizenegyest ítélt, aztán a VAR kihívta megnézni a játékhelyzetet, a fehérváriak azt hihették, talán megváltoztatja a döntését, ám maradt az eredeti ítélet. Yohan Croizet állt a labda mögé, a jobb sarok felé meglőtt labdáját azonban Nagy Gergely magabiztosan védte!

A ZTE nem volt képes olyan jó futballra, mint az előző hetekben, alig dolgozott ki helyzetet, a Fehérvár megérdemelten szerezte meg a három pontot. 0–1

