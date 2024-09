Futsal NB I: a Kecskemét és a Nyíregyháza is hozta a kötelezőt

A tavalyi döntő vesztese, a Kecskemét a 8. percben tudta először feltörni a DEAC védelmét, amikor Pál Patrik cselei és szép lövése után szerzett vezetést, majd nem sokkal később Fekete Márk ballábas lövése is utat talált a debreceni kapuba. A hírös városiak a 13. percben tovább növelték a különbséget, amikor egy szögletvariáció után Kajtár Mátyás is betalált. A második játékrész eleje kiegyenlített küzdelmet hozott, de a DEAC nem tudott zárkózni. Sőt, nem sokkal az utolsó tíz perc kezdete előtt Haász Benjámin beadása/lövése pattant be egy DEAC-játékosról a kapuba (4–0). A mérkőzés utolsó „negyedében” ugyan Balázsi Attila szépített, majd egy öt négy elleni játék után két gólra zárkózott a vendégcsapat, ennél közelebb már nem került a DEAC, és 4–2-es vereséget szenvedett.

Az előző idényben bronzérmes Nyíregyháza megszenvedett első győzelméért, hiába vezetett Maneca 2–0-ra a Magyar Futball Akadémia vendégeként, a hazaiak egyenlíteni tudtak, majd a hajrában Maneca egymaga és csapata harmadik góljával alakította ki a 3–2-es vendégsikert.

FUTSAL NB I

5. FORDULÓ

Kecskemét–DEAC 4–2

Magyar Futsal Akadémia–Nyíregyháza 2–3

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szeptember 13., péntek

18.30: Haladás–Berettyóújfalu

18.30: Veszprém–Aramis

20.45: Újpest–TFSE

20.45: Rubeola–Nyírbátor