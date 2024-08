NB I: hibátlan mérlegű csapatok találkoznak Felcsúton, de pályán a Fehérvár és a Paks is – beharangozók

PUSKÁS AKADÉMIA–MTK

Két hibátlan mérlegű együttes csap össze vasárnap este Felcsúton, a Puskás Akadémia és az MTK Budapest sem veszített pontot az eddig lejátszott három fordulóban.

„Nagy bennünk a revansvágy, van törlesztenivalónk az előző idényben elszenvedett három vereség miatt – mondta lapunknak Demjén Patrik, az MTK Budapest 26 éves kapusa, utalva a 0–5-re, az 1–6-ra és az 1–3-ra. – Úgy érzem, ez a legalkalmasabb pillanat: a felcsútiak mögött két nehéz kupameccs van, biztosan rotál majd a szakmai stáb, igaz, ellenfelünk kerete bő és erős. Meg kell lovagolnunk ezt a helyzetet. Nagy feladat előtt állunk, de hiszek a csapatban, s mivel az első három fordulóban nem hibáztunk, duzzadunk az önbizalomtól. Ráadásul elmarad a jövő heti, Paks elleni bajnokink – miután ellenfelünk a nemzetközi kupában szerepel –, így tényleg nem kell takarékoskodnunk az erőnkkel, mindent bele kell adnunk. Hogy mi lehet a siker kulcsa? Az ellenfelünk nagyon jól kontrázik, ezt meg kell akadályoznunk. De ha már eljut a kapunkig, legalább ne segítsük szöglet- és szabadrúgáshoz, mert ilyen szituációk után volt eredményes az előző idényben is ellenünk. Erős, magas futballisták szerepelnek a keretében, őket nehéz megállítani. Gólerősek, az eddigi öt tétmeccsükön tizenegy gólig jutottak, észnél kell lennünk. De akadnak gyenge pontjaik is, s ha jól sáfárkodunk a helyzeteinkkel, nyerhetünk idegenben.”

Horváth Dávid vezetőedző helyzetét nehezíti, hogy két kulcsember, a védő Kádár Tamás és a csatár Németh Krisztián továbbra is sérüléssel bajlódik, így ők biztosan nem lépnek pályára. Meglehet, a másik oldalon a szakmai stáb újra beveti a kapus Pécsi Ármint (bár előfordulhat, hogy a pihenteti), kíváncsiak voltunk, mi a véleménye Demjén Patriknak a 19 éves labdarúgóról.

„Biztos vagyok benne, nem azért véd, mert megfelel a fiatalszabály követelményeinek, hanem mert jó kapus. Kitűnő kapusedzője van Balajcza Szabolcs személyében, időnként látom, milyen munkát végeznek, nem csoda, hogy Pécsi Ármin sokszor kimagaslóan teljesít. Nagyszerű kapus válhat belőle, de azért remélem, nem ellenünk nyújtja élete teljesítményét… Azért ne feledjük, ha nem ő, hanem Markek Tamás áll a gólvonalon, akkor sem romlik a színvonal, ő is többször bizonyította, kiváló játékos.”

Demjén Patrik is magabiztosan véd – az idény előtt arról beszélt lapunknak, a tavaszi teljesítményével közel sem volt elégedett, ezen változtatni akar.

„Még korai erről beszélni, de eddig nagyjából elégedett lehetek. Tudom, ennél is sokkal jobb játékra vagyok képes. Vissza akarom magam verekedni a válogatott keretbe, s ehhez jobban kell védenem. Éppen ezért készülök nagyon a vasárnapi bajnokira is, jó teljesítménnyel akarom segíteni a csapatomat.”

PAKS–NYÍREGYHÁZA

Különleges mérkőzés vár Ötvös Bencére: a paksiak 26 esztendős labdarúgója Nyíregyházán született, ott kezdett el futballozni, 2017. február 26-án a Spartacus színeiben játszotta első NB II-es meccsét. Féléves cigándi időszakot leszámítva egészen 2021-ig a nyíregyházaiakat erősítette (a második vonalban 77 bajnokin kilenc gólt szerzett), aztán Kisvárdára igazolt, kereken száz NB I-es találkozón szerepelt, majd a nyáron Paksra került, ahol azonnal alapember lett, vasárnap pedig először játszhat tétmeccsen nevelőegyesülete ellen.

Különleges mérkőzés vár Ötvös Bencére (Fotó: Szabó Miklós)

„Talán tízéves lehettem, amikor már különböző gyerektornákra jártunk, nem sokkal később pedig már igazolt labdarúgóként futballozhattam – idézte fel az első nyíregyházi lépéseket Ötvös Bence. – Még nem voltam tizenkilenc, amikor Zalaegerszegen lejátszottam első NB II-es mérkőzésemet: Véber György volt akkor a vezetőedzőnk, jobbhátvédként adott lehetőséget. Hogy az élet milyen érdekességeket produkál, jól jelzi, a ZTE kapuját akkor Szappanos Péter védte, akivel most csapattársak vagyunk Pakson. Egyébként olyan márkás játékosok játszottak akkor a Szpariban, mint Rudolf Gergely, Tisza Tibor vagy Rezes László, mindegyikükre felnéztem, sok segítséget kaptam tőlük. Egy fél idényt kölcsönben Cigándon futballoztam, akkor egy felkészülési találkozón játszottam a Nyíregyháza ellen, mint ahogyan később a Kisvárdával is, tétmeccsen azonban vasárnap lesz lehetőségem erre először.”

Mindenki tudja, a Paks erőltetett menetben van, egy hónap alatt kilenc mérkőzést játszott: kettőt az Európa-ligában, négyet a Konferencialigában és hármat a bajnokságban. Aki benne van a futballban, tudja, ilyenkor érdemi edzésmunkát végezni nem lehet, rendre csak a frissítésen, a megfelelő regeneráción van a hangsúly, éppen ezért a paksiaknak jól jöhet, hogy a Mornar elleni keddi montenegrói visszavágó (2–2) és a Nyíregyháza elleni vasárnapi hazai bajnoki között öt nap telik el.

„Nyíregyháza különleges helyet foglal el a szívemben, de ugyanúgy készülök, mint bármelyik más bajnokira: az igazán különleges talán az lesz majd, amikor az új stadionban léphetek pályára… – folytatta Ötvös Bence. – Jól jött a két szabadnap, amit kaptunk, a szombati edzésen látszott, sikerült felfrissülni. Megnéztük az ellenfél több meccsét is, ugyanazt a filozófiát viszi tovább, mint ami működött az NB II-ben. Nekünk saját magunkra kell figyelnünk, és ha hozzuk, amit tudunk, itthon tartjuk a pontokat. Hazai pályán csak a győzelem lehet a célunk.”

FEHÉRVÁR–ZTE

A vasárnapi nem átlagos nap lesz Bedi Bence számára, ugyanis a Fehérvár FC középpályása vasárnap nevelőegyesülete, a ZTE ellen játszik. A 27 esztendős játékos a nyáron érkezett Zalaegerszegről Székesfehérvárra, korábban a kék-fehéreknél a másodosztályban 135, míg az élvonalban 141 meccsen lépett pályára, tavaly Magyar Kupát nyert a csapattal.

„Nem tagadom, különleges mérkőzés vár rám, hiszen nevelőegyesületem ellen lépek pályára, a Vidi előtt csak Zalaegerszegen futballoztam – mondta lapunknak Bedi Bence. – Sok ismerős arc lesz a pályán, az oldalvonal mellett és a lelátón is, izgatottan várom az összecsapást, de nem készülök máshogy, mint ahogy szoktam. A héten fontos nemzetközi kupamérkőzést játszottunk, így nem fért bele, hogy beszéljek valamelyik korábbi zalaegerszegi csapattársammal. Hogy megünnepelném-e, ha betalálnék? Egyértelműen nem, tisztelem a ZTE-t.”

A Fehérvár FC három vesztes meccs után várja a hétvégi bajnokit, az Omoniától elszenvedett két Konferencialiga-vereség (0–1, 0–2) között az elmúlt fordulóban 4–1-re kikapott Újpesten. A klubnál többször elmondták, a sűrű menetrend miatt fáradtak a játékosok, azt pedig mi tesszük hozzá, hogy a keret sem túl bő.

„Nehéz találkozó vár ránk, láttam a Zalaegerszeg múlt heti Paks elleni mérkőzését, jól játszott a csapat, sok helyzetet dolgozott ki, több gólt is szerezhetett volna. Az Újpest elleni vereség és a Konferencialigából kiesés után mindenképpen javítani szeretnénk, a célunk az, hogy visszatérjünk ahhoz a magabiztos játékhoz, ami a felkészülés alatt, a bajnokság első két fordulójában és a Konferencialiga második selejtezőkörében a Sumqayit ellen jellemzett minket. Hogy személy szerint milyen állapotban vagyok? Mindenki fáradt, sokat utaztunk és játszottunk, de ezt most félre kell tenni, és teljes mértékben arra kell koncentrálni, hogy otthon tartsuk a három pontot. Sok fiatal játékosunk van, idő kell nekik, hogy rutint szerezzenek. Bízom benne, hogy szép lassan összeáll minden, és sikeresek leszünk.”

Bedi Bence nevelőegyesülete, a ZTE ellen játszik (Fotó: Koncz Márton)

Pető Tamás az Omonia elleni szerdai Konferencialiga-selejtező után némely játékos hozzáállására panaszkodott, Bedi Bence szerint ha az első perctől a második félidőben nyújtott lendülettel és akarással futballoznak, máshogy alakulhatott volna a mérkőzés. A középpályásra nem lehetett panasz a kupameccsen, Tóth Balázs mellett őt lehetett kiemelni a Vidiből.

„A szünetben Pető Tamás nekünk is elmondta azt, amit a sajtótájékoztatón, a második félidőben pedig feljebb kapcsoltunk, igyekeztünk mindent megtenni és nyomást helyezni az ellenfélre. Talán ha az első perctől a második játékrészben mutatott lendülettel játszunk, máshogy alakult volna az összecsapás… Három vereség után nem egyszerű, nyilván jobb lenne, ha egy-két győzelmet is szereztünk volna ezeken a meccseken. Fel kell állnunk, minél hamarabb le kell zárnunk ezt a rossz sorozatot, vasárnap javíthatunk. Ki tudja, lehet, hogy három rossz mérkőzés után most legalább ugyanennyi jó következik…”

NB I

4. FORDULÓ

15.30: Fehérvár FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!