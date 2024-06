„Nem kérdés, kinek szurkolok” – a KTE Berlinben nevelkedő 19 éves tehetsége a német–magyar előtt

Lehetett hallani olyan pletykákat, hogy a remekre sikerült félszezont követően Helmich Pál több klub érdeklődését felkeltette. A játékos menedzserét, Papp Gábort, a YUNiK Management ügyvezetőjét kérdeztük erről. „Egyáltalán nem jellemző, ami a Palkóval történt idén, hiszen úgy került el télen az élvonalba, hogy előtte alig játszott az NB III-ban ősszel. Le a kalappal a Kecskemét stábja előtt, hogy megnézték és belenyúltak ennek ellenére is. Illetve Palkót is dícséret illeti, mivel abszolút belesimult a mezőnybe, sőt, voltak kifejezetten bíztató meccsei is. Ami az érdeklődőket illeti, számunkra nem volt kérdés, hogy egyelőre nem aktuális a váltás. Ki merem jelenteni, hogy nem létezik olyan klub, ahol jobb lenne most Palkónak, mint Kecskeméten. A vezetők bíznak benne, az edző szintúgy, a csapattársak elfogadták, a szurkolók szeretik. Tartogat a számára fejlődési lehetőséget a következő idény!”