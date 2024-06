NB I: Vattay Márton az NB III-as Putnokból érkezett a KTE-hez

KACSKARINGÓS ÚTNAK tűnhet, mégis azt lehet mondani, hogy Vattay Márton lépésről lépésre haladt előre: 2005-ben született, Szentendrén kezdett futballozni, öt éven át volt az Újpesti TE utánpótlásának tagja, Egerben szerepelt először az NB III-ban, majd Putnokon tagja volt a harmadosztályú bajnoki címet nyerő, de az NB II-es tagságért zajló rájátszásban a Szentlőrinc ellen elbukó együttesnek.

„Szerettem Újpesten futballozni, jó körülmények között nevelkedtünk – mondta lapunknak a fiatal középpályás. – Az U19-es bajnokság fontos, de akkor, sajnos, nálunk néha hatan voltunk edzésen, máskor kapus voltam, édesapámmal abban maradtunk, hogy ennek nincs sok értelme, figyeljünk az iskolára. Télen Céró Bálint hívására Egerbe kerültem, eleinte félénk voltam, azt gondolva, mit keresek a felnőttek között, de aztán megjött az önbizalmam. Az első meccsen a kispadon ültem, a másodikon a szünetben beálltam, egy perc után kiharcoltam egy tizenegyest, a korábbi élvonalbeli gólkirály, Simon Attila berúgta, azzal nyertünk egy nullára, ez jó bemutatkozás volt, onnantól szinte minden mérkőzésen kezdő voltam. Új helyzet volt, hogy elköltöztem otthonról, magam osztottam be az időmet, önállóságra nevelt az az időszak.”

Az Eger a tizennyolcadik, a Putnok a második helyen zárta azt a bajnokságot, és a Putnok megkereste a futballistát.

„A Putnok ellen hőemelkedésem volt, de játszani akartam, és ezek szerint így is felfigyeltek rám – mondta Vattay Márton. – A családom borsodi, a nagyszüleim tíz percre laktak a pályától, elengedhettem az önállóságot, mert nagyon finomakat főztek nekem. Már kaptam pénzt a futballért, de a nagyiék nem fogadták el, hogy beszálljak a költségekbe, legfeljebb a kedvenc tacskónknak vettünk több rágcsálnivalót. A játék is jól ment, szuper volt a közösség, eleinte persze alig mertem elkérni a labdát, de szép lassan feloldódtam, önmagamat adtam, élveztem a futballt. Tudtam, fontos szezon ez, mert ha felhívom magamra a figyelmet, az NB II lehet a következő lépés, bár a CMG menedzseriroda vezetői folyamatosan azt mondták, célozzuk meg az első osztályt inkább, és többek között a debreceni Vajda Botond példáját hozták fel. Aztán Szala Ákos vezetőedző irányításával megnyertük a bajnokságot, a Szentlőrinc elleni osztályozó hihetetlenül pechesen alakult, a visszavágó tizenharmadik percében kiállították a kapusunkat, a félidő közepén megsérült a csapatkapitányunk, a szünet előtt kihagytunk egy tizenegyest – szerintem ennyi rossz ritkán történik egy csapattal. Nagyon elkeseredtem, hogy nem sikerült a feljutás, amiért egész évben együtt dolgoztunk, de apu vigasztalt, hogy lesz esélyem feljebb lépni. Nem értettem, miről van szó…”

Nos, arról, hogy a KTE, amely néhány éve szintén a harmadosztályban szerepelt, és az élvonalban vitézkedve is gyakran igazol alsóbb ligákból (az előző időszakban többek között Pálinkás Gergő, Nikitscher Tamás és Helmich Pál is az NB II-ből, NB III-ból szerződött oda) már tavaly ősszel figyelte az ifjú fedezetet – aki erről fél éven át nem értesült –, és a megfigyelők mind úgy értékelték, érdemes megfontolni a szerződtetését, ezért a peches osztályozót Szabó István is megnézte. És bár a meccs nem sikerült, az edző úgy döntött, meg kell szerezniük Vattay Mártont.

„Aláírtam a szerződést, és az első ember, aki szembejött a folyosón és a kezét nyújtotta, Zsótér Donát volt – emlékezett a KTE új szerzeménye. – Újpesti ifistaként a nézőtérről szurkoltam neki, amikor a Sevilla ellen a felső sarokba bombázott, most pedig csapattársam lesz. Azzal biztatom magam, nem véletlenül hívtak ide, ahol mindig is számítottak a fiatalokra, az alsóbb osztályból érkezőkre. Tanulni, fejlődni szeretnék, és ha a felkészülés végén a kölcsön­adást javasolja a klub, azzal sem lesz semmi baj, mindent meg akarok tenni azért, hogy megmutassam, jó futballista lehet belőlem. Nagyon izgatottan várom a közös munkát az általam eddig csak a televízióban látott csapattársaimmal.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezők: Kotula Máté (szabadon igazolható – legutóbb Kolorcity Kazincbarcika), Kovács Barnabás (Zalaegerszegi TE FC), Papp Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Vattay Márton (Putnok)

Kölcsönbe érkezők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Farkas Balázs (ETO FC Győr)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Horváth Krisztofer (Torino FC – Olaszország), Iyinbor Patrick (Ferencváros), Nagy Olivér (Ferencváros), Szendrei Ákos (DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –