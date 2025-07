Donnarumma távozhat Párizsból; nagy pénzt kér Seskóért az RB Leipzig – hétfői transzferhíradó

EZ TÖRTÉNT HÉTFŐN AZ ÁTIGAZOLÁSI PIACON

Pörögtek az események a hét első napjának délelőttjén: a Sky Sports News szerint a Milan és a Juventus is szemmel tartja a Liverpool támadóját, Darwin Núnezt, miközben Fabrizio Romano arról számolt be, hogy Joao Félix az Al-Naszrhoz, Luis Díaz a Bayern Münchenhez érkezik orvosi vizsgálatra.

A L'Équipe úgy tudja, hogy a Paris Saint-Germain ajánlatot tesz a Lille kapusáért, Lucas Chevalier-ért, ennek következtében pedig felröppent a hír, hogy Gianluigi Donnarumma távozhat a PSG-től – a klub nem gördít elé akadályt, ha külföldi csapathoz akarna szerződni az Európa-bajnok olasz kapus.

Közben a Chelsea arról határozott, hogy kölcsönadja cserekapusát, Mike Penderst a Strasbourgnak. Ugyancsak a „kékekhez” köthető hír, hogy a londoni klub formális ajánlatot tesz az RB Leipzig középpályásáért, Xavi Simonsért, de kelendőnek tűnik a lipcseiek csatára, Benjamin Sesko is, akiért a Manchester United és a Newcastle versenyez.

Fabrizio Romano szokásos Here we go! bejegyzésében írta meg, hogy Granit Xhaka a Sunderlandben folytatja pályafutását, miután klubja, a Bayer Leverkusen zöld utat adott számára. Pep Guardiola bejelentette, hogy jelenlegi szerződése lejárta után határozatlan időre pihenőre vonul, míg a Como közel jár ahhoz, hogy szerződtesse Álvaro Moratát a Milantól.

A Tottenhammel kapcsolatos hír, hogy Szon Hung Mint meg akarja szerezni a Los Angeles FC, míg a Spurs továbbra is érdeklődik Rodrygo iránt, és a londoni klub kérte a Real Madrid engedélyét, hogy tárgyalhasson a brazil támadóval. A Sporting bejelentette az Arsenalhoz távozó Viktor Gyökeres utódját, az Almeríától igazolta át az ötszörös kolumbiai válogatott csatárt, Luis Suárezt, az AS Roma pedig a kétszeres brazil válogatott védő, Wesley szerződtetéséről számolt be.

A hazai piac legfontosabb történése volt, hogy Szappanos Péter a Ferencvárosban folytathatja pályafutását. Emellett a Videoton közös megegyezéssel szerződést bontott bolgár válogatott védőjével, Szimeon Petrovval, míg Kiss Tamás érkezését hamarosan bejelentheti a ciprusi Anorthoszisz, a marosvásárhelyi ASA pedig Major Sámuelt szerződtetné. Emellett este az is kiderült, hogy a Monaco segédedzőjeként folytatja Lőrincz Ábel – a 36 éves magyar edző korábban dolgozott a Honvédnál, a Puskás Akadémiánál, majd Dániában, Svédországban és Franciaországban dolgozott.