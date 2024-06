NB I, NB II: gyakorlatilag támadót cserélt a Nyíregyháza és a Kazincbarcika

A 27 éves Pinte Patrik Dunaszerdahelyen született, majd a Slovan Bratislava tagja volt. A korábbi szlovák korosztályos válogatott csatár az elmúlt idényben Kazincbarcikán játszott, de előtte évekig volt Magyarországon a Haladás labdarúgója is, míg a Zlaté Moravce színeiben Szlovákiában játszott az élvonalban. Legutóbb az NB II-ben 31 találkozón lépett pályára a barcikaiaknál, nyolc gólt szerzett, valamint két gólpasszt adott. Édesapja a szlovák válogatott Pinte Attila, aki a Ferencvárosban is futballozott.

„Örülök, hogy a Nyíregyháza megkeresett, nem is gondolkodtam sokat a döntésen, főleg, hogy egy NB I-es klub hívott. Tóth Balázzsal és Myke Bouard Ramosszal játszottam korábban együtt, nem lesz gond a beilleszkedéssel. Az első benyomások nagyon jók, bízom abban, hogy jó csapatunk lesz. Szeretnénk minél jobb eredményt elérni” – mondta a klubhonlapon Pinte Patrik.

„Régóta monitoroztuk Patrikot, télen is már szóba került a szerződtetése, amely most valósulhatott meg. Kiváló mentalitású, rendkívül dinamikus támadó, aki több poszton is bevethető. Lendületes labdarúgó, akivel tovább gyorsulhat a játékunk” – tette hozzá Fekete Tivadar sportigazgató.

Pinte Patrikkal hároméves szerződést kötött a Nyíregyháza Spartacus.

Ezzel együtt az is eldőlt, hogy Herjeczki Kristóf épp ellentétes irányt vesz, s a Szparitól Kazincbarcikára igazol. Herjeczki egyébként tavaly nyáron Gyirmótról szerződött Nyíregyházára, ahol nem tudott igazán meghatározó játékossá válni, 22 NB II-es bajnokin három gólt szerzett, de csak kilenc alkalommal volt kezdő.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Kovács Milán (Gyirmót FC Győr), Pinte Patrik (Kazincbarcika), Tóth Balázs (Diósgyőr)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatér: Cseh Norbert (Tiszaújváros), Németh Barnabás (BFC Siófok), Pataki Bence (Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Dala Martin (Fehérvár FC, kölcsön után), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia, kölcsön után)

Távozók: Herjeczki Kristóf (Kazincbarcika), Sigér Ákos (szabadon igazolható), Vass Patrik (szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók:

Kölcsönből visszatér klubjához: Vida Kristopher (Kisvárda)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nagy Dominik (ETO FC Győr, Vasas FC, szabadon igazolható)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezett: Herjeczki Kristóf (Nyíregyháza)

Távozott: Csatári Gergő, Vincze Dániel (mindketten Diósgyőri VTK – kölcsönből vissza), Dobozi Krisztián (román-magyar, Sepsi OSK – Románia – kölcsönből vissza), Kotula Máté (Mezőkövesd Zsóry FC – kölcsönből vissza, onnan Kecskeméti TE), Papp Milán (Kecskeméti TE), Pinte Patrik (Nyíregyháza), Szekszárdi Milán (Paksi FC – kölcsönből vissza)