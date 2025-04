Női kosárlabda NB I: Szekszárdon győzött a TFSE

A vendégek már az első negyedben 13 ponttal vezettek, előnyüket folyamatosan növelve magabiztosan nyertek. A TFSE legjobbja a 20 pontos, 21 lepattanós dupla duplával záró Ashten Prechtel volt.

A következő találkozót szerdán rendezik Budapesten.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

AZ 5. HELYÉRT

1. MÉRKŐZÉS

TARR KSC SZEKSZÁRD–TFSE-MTK 58–83 (7–20, 18–20, 20–22, 13–21)

Szekszárd, 400 néző. V: Benczur, Györfy, Horváth Cs.

SZEKSZÁRD: Boros J. 9/6, BERNÁTH 11/3, THEODOREÁN 6/3, Piestrzynska 7, Szücs G. Csere: Higgins 8, Bejedi 8, Mányoky 7/3, Holcz 2 Edző: Magyar Bianka

TFSE: DÚL P. 14, Dúl T. 8, Szabó F. 9/3, TÓTH F. 14/6, PRECHTEL 20. Csere: Gábor L. 1, MANIS 13, Gyöngyösi 2, Vígh B. 2, Király A. Edző: Hegedűs Péter

Kipontozódott: Gábor L. (36.)

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–7. 7. p.: 6–9. 12. p.: 9–25. 17. p.: 17–38. 21. p.: 25–42. 25. p.: 34–50. 27. p.: 38–57. 30. p.: 45–62. 34. p.: 49–72. 37. p.: 53–79.

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Elfogytunk a szezon végére. Rengeteg nehézségbe ütköztünk bele év közben, a találkozó előtt pedig kulcsjátékosunk is itt hagyott minket, ezt pedig nem bírja el a csapat. Huszonegy lepattanót szedett az ellenfél centere, mi csapatszinten harminchármat. Üres ziccereket hibáztunk, dobószázalékunk ötven alatt volt, abszolút megérdemelt TFSE-siker született. Azt kértem a lányoktól, mint ahogy a Győr ellen is, hogy ez egy párharc, mindegy, hány ponttal nyersz vagy kapsz ki, a következő mérkőzésre fel kell javulnunk dobásban és védekezésben is. Vissza szeretnénk jönni Szekszárdra, nem ilyen játékkal akarjuk befejezni a szezont hazai pályán.

Hegedűs Péter: – Legjobb játékosa távolléte új kihívás elé állította a Szekszárdot. A magasságbeli fölényünket az első félidőben jól használtuk ki, de a harmadik és negyedik negyedbeli döntéshozatalokkal nem vagyok megelégedve. Azt szeretném, hogy a következő mérkőzésre még jobban összekapjuk magunkat, mert biztos vagyok benne, hogy a Szekszárd ilyen helyzetben sem adja fel.

A két győzelemig tartó párharc állása: 1–0, a TFSE-MTK javára.