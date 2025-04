A PVSK sem tudta megállítani a címvédőt, a Falco 120 pont fölé jutott Pécsett a férfi kosár NB I-ben

A Falco az első negyedben 36 pontig jutott, és bár a többi játékrészben nem volt ilyen eredményes, nem lassított. A szombathelyiek a 31. percben szerezték meg a 100. pontjukat – a PVSK ekkor 61-nél járt –, majd 122-ig meg sem álltak. A találkozó legponterősebb játékosa a sima vendégsiker ellenére a pécsiek közül került ki, Djordje Dzeletovics 22 pontot dobott.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

A 14. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

PVSK-VEOLIA–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 73–122 (19–36, 18–27, 22–29, 14–30)

Pécs, 800 néző. V: Győrffy, Kovács N., Kapusi

PVSK: Molnár Mátyás 5/3, Plézer 8, Micsovics 3, DZELETOVICS 22, Radó 8. Csere: Antóni 7/3, Merkl 2, MOKÁNSZKI 14/6, Frank 4, Rácz, Ravasz, Harka. Edző: Szrecsko Szekulovics

SZOMBATHELY: Váradi 4, Pongó Marcell 5/3, CLARK 15/6, Bognár 8, POPOVICS 12. Csere: DIGGS 18/12, Verasztó 3/3, Sövegjártó 2, KOVÁCS B. 13/3, NOVAKOVICS 16/12, PERL 19/9, Keller Á. 7. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–9. 7. p.: 11–27. 13. p.: 23–43. 22. p.: 39–70. 28. p.: 55–88. 35. p.: 65–110

MESTERMÉRLEG

Szrecsko Szekulovics: – Bejött a papírforma. Nálunk voltak hiányzók, remélem, ennél azért jobban is tudunk majd kosárlabdázni. Van mit tanulnunk a nyertes ellenféltől.

Milos Konakov: – Büszke vagyok a fiúkra, mert olyan intenzitással fejeztük be a mérkőzést, ahogyan elkezdtük. Remélem, hogy a következő évadban is jöhetünk ide vendégségbe.

AZ ALAPSZAKASZ UTOLSÓ, 26. FORDULÓJÁNAK PROGRAMJA

Szombat

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: PVSK-Veolia–Alba Fehérvár

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK

18.00: Egis Körmend–EPS-Honvéd

18.00: SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs

18.00: Atomerőmű SE–Sopron KC

18.00: MVM-OSE Lions–Debreceni EAC