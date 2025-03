Völgyi Péter: Folyamatosan javul a játék képe

– Miskolc után Pécsen is euforikus érzés volt Magyar Kupát nyerni a DVTK-val?

– A három évvel ezelőtti volt az első trófea, amit közösen nyertünk meg a DVTK-val őrült végjáték után, azt az eufóriát nehéz felülmúlni – mondta lapunknak Völgyi Péter, a friss MK-győztes DVTK Hun-Therm edzője. – Viszont a pécsi a klub első idegenben megszerzett MK-aranya, ezért nagyon fontos mérföldkő. Annál is inkább, mert idegenben eddig nem szerepeltünk jól a jelenlegi idényben, de most bizonyítottunk magunknak. Az ország legjobb csapatain át vezetett az út a győzelemig, a negyeddöntőben a bajnoki alapszakaszt megnyerő Sopront múltuk felül, az elődöntőben az otthon veretlen Pécset, majd a fizikailag kemény meccs után a szintén nagyon erős Győrt.

– Hogyan ünnepelték meg a sikert?

– Már éjszaka elindultunk haza Miskolcra, a hétfő esti csapatvacsorán egy kicsit ünnepeltünk, de keddtől már készülünk a magyar bajnokság folytatására.

– Noha a bajnokságban alig több mint egy hete 36 ponttal verték meg otthon a Győrt, számítottak rá, hogy a kupadöntőben teljesen más mérkőzés következik?

– A szombati mérkőzésnek nagyon későn lett vége, hajnalban kerültek utána ágyba a játékosok. Kemény meccset játszottunk a Péccsel, tudtam, másnap az első negyed rámegy arra, hogy felvegye a ritmust a csapat, ezt megtanultam ennyi év edzői tapasztalatával, de most hosszabb időbe telt belenyúlni a mérkőzésbe és felpörgetni az együttest, mint amire számítottam. A statikus zónavédekezés lelassított minket, mi meg nem védekeztünk olyan szinten, amivel nyerni lehet. A második félidőben markánsan változtattunk mindkét oldalon, ennek és a minket elkísérő, szinte hazai pályát teremtő 500 szurkolónak köszönhetjük a győzelmet.

– Bíztak abban a nagyszünetben, hogy a győriek nem dobnak majd úgy a második félidőben, mint az elsőben?

– Az elődöntőben a TFSE ellen ugyanígy félelmetes százalékkal dobtak az első félidőben, várható volt, hogy a döntőben is jó százalékkal betalálnak majd, mi azonban hagytuk őket, puhák voltunk, ez is oka volt annak, hogy hátrányba kerültünk. Ezért volt fontos, hogy húzzunk egyet a védekezésen, ahogy sikerült, labdákat és a gyors indításokból könnyű kosarakat szereztünk, és jobban tudatosult bennünk a felállt védelem elleni játék is.

Ahogy a férfiválogatottnál Gasper Okorn, úgy a nőinél Völgyi Péter szövetségi kapitány sorsa is kérdéses azután, hogy egyik csapatunk sem harcolta ki az Európa-bajnoki szereplést. A honi szövetség jövő héten esedékes elnökségi ülésén döntenek, folytathatja-e a munkáját a két szakember. A női válogatott következő feladata a jövő márciusi világbajnoki selejtező lesz, amelyre éppen Völgyi Péter és stábja juttatta ki legjobbjainkat tavaly nyáron Ruandában. Hamarosan eldőlhet a kapitánykérdés

– Mivel volt a legelégedettebb a két nap során?

– Azzal, hogy két meccset is nyertünk idegen környezetben és úgy érzem, folyamatosan javul a játék képe a playoffhoz nagyon közel. Egy hónapja változtattunk szinte mindenen, a rotáción, az edzésmódszeren, egy-két figurán és látszik, hogy nagyon pozitív változásokon ment át a csapat. Minden egyes győzelemnek csapatépítő hatása van, az önbizalom az egymásba vetett hit alapköve, bízom benne, hogy visszük ezt tovább az évad végéig.

– Ön és a játékosai is éltek át kudarcokat az elmúlt másfél hónapban, egyfajta elégtétel ez a diadal?

– Elégtételnek nem nevezném. Vannak idények, amelyekben minden összejön, ilyen volt nekünk az előző, míg a mostani nagyon próbára tett minket. Az Euroliga első csoportmérkőzésén nyert helyzetben hibáztunk, az Európa-kupában nagy esélyünk lehetett volna a döntőig menetelni, látva az oda bejutó, minket kiütő Ferrolt. Az MK-ban nem volt jó a sorsolásunk, de nem hozott rossz meccseket, a váratlan vereségek nem törték meg a csapatot, ami plusz motivációt és megerősítést nyújt mindannyiunknak.

– Az NB I negyeddöntőjében a Vasassal találkoznak, először szombaton. A fővárosiak teljes kerettel okozhatnak nehézségeket a csapatának?

– Óriási hiba lenne lebecsülni bárkit, alaposan felkészülünk a párharcig hátralévő időben, de egyértelmű elvárás a négy közé jutás.

– Hogy a Sopron Basket nyerte meg az alapszakaszt, azt is jelenti, hogy a legerősebb bajnoki kihívója lesz a DVTK-nak?

– Ami az évad elején is megfogalmazódott bennem: elképesztően kiegyenlítettek az erőviszonyok a bajnokságban az első négy együttes között. Ha a sérülések nem szólnak közbe, el tudom képzelni a Pécsről, a Sopronról és rólunk is, hogy megnyeri a bajnokságot. Az dönt, hogy az adott mérkőzéseken ki tud jobban koncentrálni, ezért is volt pozitív élmény az elmúlt hétvége, megmutatta, hogy az összpontosítást illetően nem haladunk rosszul.

NB I, NŐK. Az E.ON ELTE BEAC bejelentette, hogy a 2025–2026-os évadban is a női válogatott korábbi segédedzője, Mészárosné Kovács Andrea irányítja az élvonalbeli csapatot, munkáját pedig továbbra is Vajda Anna és Mészáros Vivien segíti majd. Bár nem jött össze a klubnak a sorozatban harmadik playoffszereplés, a bizalom töretlen a Szegedről érkezett szakember és stábja iránt. MARAD A STÁB a BEAC-nál

KOSÁRLABDA

NŐI MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ

DÖNTŐ

DVTK HUN THERM–SERCO UNI GYŐR 87–81 (16–26, 26–25, 16–11, 29–19)

Pécs, 1400 néző. V: Benczur, Montgomery-Tóth, Csabai-Kaskötő.

DIÓSGYŐR: MIKLÓS 10/6, CHARLES 28/9, LELIK 12/6, Tadic 11, JOVANOVICS 15/15. Csere: KÁNYÁSI 8/6, Aho N., Grigalauskyte 3, Toman. Edző: Völgyi Péter

GYŐR: DOMBAI 20/12, Garbin 6/6, BACH 18/6, TELENGA 11, KISS V. 17/3. Csere: Goree 4, Ruff-Nagy 5. Edző: Cziczás László

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–4. 8. p.: 13–24. 13. p.: 22–38. 18. p.: 34–42. 22. p.: 44–54. 27. p.: 51–58. 32. p.: 60–64. 35. p.: 72–64. 38. p.: 81–74

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Mivel az alapszakasz négy legjobb csapata közül három itt volt, ennek a kupának hatalmas értéke van. Ráadásul a Pécset az otthonában tudtuk legyőzni, az vezetett minket a döntőbe.

Cziczás László: – Gratulálok a csapatomnak, mert emberfeletti módon küzdöttek a játékosaim.