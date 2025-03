A második negyed döntött az Atomerőmű javára Körmenden a férfi kosár NB I-ben

Az első negyedben teljesen kiegyenlített volt a mérkőzés, a 48 ponton testvériesen megosztoztak a felek, sőt, még a 15. percig is fej fej mellett haladt a két csapat, ekkor viszont az Atomerőmű egy 16–2-es rohammal elhúzott. A harmadik játékrészben már 20 ponttal is vezetett a paksi csapat, ezt követően tudott ugyan közeledni a Körmend (feljött mínusz hétre), ám a hajrában semmi sem veszélyeztette a vendégek győzelmét (81–95). A mezőny legeredményesebb játékosa Eilingsfeld János volt a 34 dobott pontjával, emellett begyűjtött 13 lepattanót, s adott három asszisztot.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

A 17. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

EGIS KÖRMEND–ATOMERŐMŰ SE 81–95 (24–24, 12–25, 23–19, 22–27)

Körmend, 1950 néző. V: Cziffra, Nagy V., Rácz Zs.

KÖRMEND: R. Williams 12, KOUNTZ 18/3, Kiss B. 3, Pipiras 14/6, Vuckovic 14. Csere: DURÁZI 15/3, Ferencz 5/3, Kiss M., Doktor, Gáspár. Edző: Forray Gábor

PAKS: Chandler 6, Benke 12/9, EILINGSFELD 32/9, ODURO 9, LOCKETT 18/6. Csere: Révész 2, Dukes 12/6, Halmai 2, Dorogi 2, Kovács I Ákos, Kucsora. Edző: Kosztasz Flevarakisz

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–8. 8. p.: 20–20. 12. p.: 28–26. 17. p.: 34–41. 23. p.: 45–57. 26. p.: 51–62. 33. p.: 64–75. 37. p.: 78–91

Kipontozódott: Oduro (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Forray Gábor: – Az Atomerőmű nagyon jó csapat, és jól is játszott. Mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy megnyerjük a mérkőzést, de ellenfelünk valamennyi poszton fizikailag „egy számmal” erősebb játékost tudott a pályára küldeni. A kosárlabda bizonyos tekintetben a gladiátorok harca lett, erre kell felkészülnünk. Sajnos a büntetővonalról és távolról is gyenge százalékkal dobtunk, valamint a palánk alatti csatát is elvesztettük.

Kosztasz Flevarakisz: – Büszke vagyok a csapatomra, mert jó energiával játszottunk, mindenki hozzátett valamennyit a győzelemhez küzdeni tudásából is. A Körmend húszpontos hátrányból is felzárkózott, de sikerült megtörni a lendületét, így a győzelmünk nem forgott veszélyben. Eilingsfeld János kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ez is kellett a sikerhez, és ahhoz, hogy biztosítsuk második helyünket.