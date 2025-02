Sorozatban nyolcadszor nyert a Sopron a női kosárlabda NB I-ben

NŐI KOSÁRLABDA NB I

18. FORDULÓ, szombati mérkőzések

SOPRON BASKET–TFSE-MTK 89–64 (26–17, 26–11, 23–21, 14–15)

Sopron, 800 néző. V: Söjtöry, Varga-Záray, Németh P.

SOPRON: REID 10/3, Laczkó 6, Friskovec 13/9, BROOKS 15/3, KRIVACSEVICS 13. Csere: Papp 4, Monroe 10, Böröndy 7/3, Varga A. 8, Pavlopulu, Sitku 3/3, Rokob. Edző: Gáspár Dávid

TFSE: DÚL T. 10, Szabó F. 10, Tóth Franka 13/3, Gyöngyösi 4, Prechtel 10/6. Csere: Pusztai 7, Gábor, Manis 8, Király, Vígh 2. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–2. 5. p.: 11–8. 8. p.: 22–10. 12. p.: 28–21. 15. p.: 37–26. 19. p.: 46–26. 22. p.: 56–32. 25. p.: 68–37. 28. p.: 73–40. 32. p.: 78–49. 35. p.: 82–51. 38. p.: 87–60

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Régóta nem játszottunk meccset a válogatott szünet miatt, és teljes értékű csapatedzéseket sem tudtunk végezni. Ebből fakadóan volt bennünk egy kisebb kérdőjel, hogy mivel rukkolunk ki. A látottak alapján elégedett vagyok, örülök, hogy többen is jól teljesítettek! Megyünk előre, figyelünk a következő kihívásra, a Montpellier csapatára az Európa-kupában.

Hegedűs Péter: – A Sopron megérdemelten nyert, nem volt kérdéses a meccs kimenetele. A külső posztok hatékonyságában zongorázni lehetett a különbséget, a labdára is nagy nyomást helyeztek, így bajlódtunk azzal, hogy dinamikus, számunkra komfortos támadásokat vezessünk. Örülök, hogy a második félidőre nem zuhantunk össze, és pariban tudtunk maradni. Van még min dolgozni, de ha a sérültek, betegek is teljesen készen állnak és javulni fog a kondink, akkor minden rendben lesz.

Tudósított: KOVÁCS GERGELY

TARR KSC SZEKSZÁRD–E.ON ELTE-BEAC 73–63 (20–16, 18–20, 16–13, 19–14)

Szekszárd, 600 néző. V: dr. Mészáros, Sörlei, Gruber

SZEKSZÁRD: Bernáth 2, Holcz 5, PIESTRZYNSKA 6, WESTBELD 18, Higgins 5/3. Csere: SZÜCS G. 6, Boros J. 16/3, MÁNYOKY 12/3, Bejedi 3. Edző: Magyar Bianka

BEAC: Bajzáth 4, MOORE 25/6, Dobó 4/3, OZOLAI 13/6, JONES 15/3. Csere: Vég-Dudás, Szauter 2, Koch. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–7. 7. p.: 15–14. 12. p.: 24–16. 14. p.: 26–24. 15. p.: 32–24. 17. p.: 34–31. 23. p.: 40–41. 27. p.: 49–45. 30. p.: 54–49. 34. p.: 58–54. 38. p.: 69–58

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Tipikusan első mérkőzés volt egy hosszabb szünet után, ilyenre is számítottam. Próbáltuk tizenöt pont alatt tartani negyedenként a BEAC-ot, a második játékrésszel nem voltam elégedett, illetve Marshay Moore-t nem tudtuk úgy semlegesíteni, ahogyan szerettük volna. Látszik már abból a védekezésből valami, amin elkezdtünk dolgozni, húsz labdát szereztünk, büszke vagyok a lányokra, nekünk minden apró sikernek örülnünk kell.

Mészárosné Kovács Andrea: – Az első negyedben éreztem, hogy van keresnivalónk, de látható volt, hogy nyolc emberrel, köztük több rutintalan játékossal ez nem sikerülhet. Az első félidőben ami előnyt meg tudtunk volna szerezni, azt az eladott labdák miatt nem sikerült, könnyű kosarakat kaptunk. Ezeknek a számát csökkentenünk kell, mindezek ellenére büszke vagyok a játékosaimra.

Tudósított: BERG SÁNDOR

DARAZSAK SPORTAKADÉMIA–VBW CEKK CEGLÉD 44–73 (14–27, 12–21, 9–16, 9–9)

Sopron, 100 néző. V: Jakab, Földesi, Popgyákunik

DARAZSAK: BAGÓ-KOVÁCS G. 16/6, Völgyi 2, Horváth B. 4, Sinka-Pálinkás 2, JEVTOVICS 13. Csere: Toman R. 7, Szikszai, Gergő, Csaplár-Nagy. Edző: Szrdjan Radulovics

CEGLÉD: MABREY 19/9, Albert 7/3, Szirony 3, BLACKWELL 21/3, BARNAI 12. Csere: Farkas 6/3, Szerelem-Kobolák 2, Kaid 3/3, Viszmeg, Őrsi, Andi, Hévizi. Edző: Földi Attila

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–7. 5. p.: 11–11. 9. p.: 13–21. 12. p.: 14–32. 15. p.: 17–38. 18. p.: 19–44. 22. p.: 28–51. 25. p.: 32–57. 28. p.: 35–64. 32. p.: 35–66. 35. p.: 41–66. 38. p.: 42–71

Kipontozódott: Toman R. (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Szrdjan Radulovics: – Minden rossz volt, amit csináltunk. Nem tudok pozitívumokat találni a játékunkban, nem számítottam ilyen teljesítményre a csapatomtól.

Földi Attila: – Bíztam benne, hogy nyerünk, de ahogy megtörtént, az a legjobb forgatókönyv szerint zajlott. Komolyan vettük a mérkőzést, több alsóházi csapat is megszenvedett itt. Ezt el akartuk kerülni, örülök, hogy sikerült. Bőven van még min javítanunk, de a hozzáállásunk tetszett.

Tudósított: KOVÁCS GERGELY

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

13.00: Serco UNI Győr–NKA Universitas Pécs (Tv: M4 Sport)

17.00: DVTK HunTherm–Vasas Akadémia

19.00: BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós–Dávid Kornél KA