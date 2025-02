Férfi kosár BL: Maradjon csak a Nanterre nyeretlen!

„Tessék mondani, van valami probléma?”

Perl Zoltán nagyjából ezzel a kérdéssel fordult természetesen angolul a stewardesshez, amikor a Falco együttese a Bécsből Párizsba tartó járaton leszálláshoz készülődött.

A légiutas-kísérők előtte végigjárták a sorokat és nyomatékosan utasították az utasokat, hogy állítsák elektronikus eszközeiket repülési üzemmódba. A szombathelyi csapatkapitány ekkor fogott gyanút és érdeklődött, amely után kiderült, hogy a francia fővárost óriási köd lepte el, ezért nem ember, hanem a robotpilóta landol majd. Perlnek és a többi magyar válogatottnak pont volt novemberben meglehetősen kellemetlen élménye repülőn Isztambul felett, ezért nem volt őszinte a mosoly a válasz után, de néhány játékos azonnal elkezdte szórni a poénokat, így meglehetősen jó hangulat uralkodott a tejfehér ködben ereszkedő gép fedélzetén, és kisebb taps is kitört, amikor az automatika tökéletesen finoman tette le a gépet.

Ennél nagyobb izgalom nem nagyon történt a magyar bajnokkal kedden, amely a délutáni „ebéd” után pihenéssel, taktikai értekezlettel, majd az esti, helyszíni edzéssel töltötte a nap hátralévő részét. A csapattal elutazott a térdsérülésből lábadozó Trey Diggs is, az amerikai bedobó ugyan a Nanterre ellen még nem játszik, de bizonyos feladatokat már végrehajt az edzésen, közeledik a visszatérésének időpontja. A pótlására érkező, egy hónapos szerződéssel rendelkező Aleksza Novakovics a múlt héten már játszott a BL-ben a Nymburk ellen és a hétvégi rangadón is fontos perceket töltött a parketten az Atomerőmű elleni hazai rangadón, és most neki is ez lesz az első idegenbeli mérkőzése a nemzetközi sorozatban.

„Nagyon jól érzem magam Szombathelyen, a srácok gyorsan befogadtak. A város szép, a honfitársaim is sokat segítenek – mondta mosolyogva és cinkosan kacsintva a mellette ülő Nikola Popovicsra, aki ezt megerősítette azzal, hogy a világ legjobb hamburgerezőjét is megmutatta már neki a vasi megyeszékhelyen. – Szerencsére a magyar bajnokság eddigi legfontosabb mérkőzését sikerült megnyerni Pakson, bízom benne, hogy segíteni tudok a csapatnak a Nanterre ellen is.”

Ami biztos, mindenkire nagy szükség lesz Párizs külvárosában szerda este, főleg Diggs és az otthon maradó, körülbelül három-négy hetet térdszalag-húzódás miatt kihagyó Matthew Tiby hiányában.

„A Nanterre tipikus francia csapat – mondta Milos Konakov, a szombathelyiek mestere. – Nagyon atletikus kosárlabdázói vannak, akik tapasztaltak, nagyon fontos lesz a védekezésünk minősége.”

A házigazdák a francia pontvadászatban nem remekelnek, a 16 csapatos ligában 14. helyen állnak a tabellán, ettől függetlenül nem véletlenül járnak a BL-ben a legjobb tizenhat között, de a szombathelyiek szeretnék elkapni őket.

KOSÁRLABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, KÖZÉPDÖNTŐ

2. FORDULÓ

L-CSOPORT

20.00: Nanterre 92 (francia)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely